Витамин С снижает вред загрязненного воздуха

Стало известно, что витамин С способен снижать вред загрязненного воздуха на организм человека.Исследователи наблюдали за 200 пациентами с астмой или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), чтобы установить, влияет ли на их самочувствие тепень загрязненности воздуха. Результаты показали, что с каждым увеличением количества твердых частиц на кубический метр (мкг/м3), на 35 процентов растет риск госпитализации людей, страдающих астмой или ХОБЛ. При этом самыми уязвимыми были люди с низким уровнем витамина С в организме — риск госпитализации у них был в 1,2 раза выше.«Это исследование пополняет небольшое, но растущее количество доказательств, что воздействие загрязнения воздуха может быть изменено с помощью антиоксидантов», сказал Майкл Брауэр, ученый-эколог в Университете Британской Колумбии в Канаде.Антиоксиданты, такие как витамин С , могут защитить организм от вредных молекул, называемых свободными радикалами, которые повреждают клетки.Свободные радикалы могут образовываться в том числе и тогда, когда загрязненный воздух попадает в легкие, и ученые предполагают, что они играют важную роль в возникновении болезней сердца, рака и даже респираторных заболеваний.Антиоксиданты могут нейтрализовывать свободные радикалы, прежде чем они повреждают клетки.Результаты исследования опубликованы в июльском номере журнала Epidemiology.