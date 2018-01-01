Назван сок, который поможет при проблемах с позвоночником

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В апельсиновом соке нашли особенность, которая делает его чрезвычайно полезным для людей с проблемами позвоночника. Сотрудники Университета Чжэнчжоу провели исследование и установили: апельсиновый сок крайне эффективно укрепляет кости и защищает от переломов.В возрасте после 50-ти проблема ослабевшей костной ткани становится типичной для представителей двух полов, но в особенности для женщин. При этом повышается риск особенно сложных для лечения переломов.Авторы нового проекта заявили: «Выпивая ежедневно по два стакана апельсинового сока, человек сможет снизить риск переломом вдвое».Данное заключение было сделано учеными после обследования более 10 000 человек. Выяснилось, что, выпивая четверть среднего стакана сока в день, люди снижали риск переломов на 5%. Стакан выпитого апельсинового сока повышал эту планку уже до 20%.Подобный эффект сока специалисты связывают с обилием в нем витамина С. Под его влиянием клетки костной ткани становятся более активными и крепкими. Медики отметили, что ежедневное присутствие витамина С в рационе питания очень важно, так как человеческое тело не обладает способностью копить этот витамин.