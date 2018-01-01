Медики назвали пять вариантов самых полезных завтраков
По мнению диетологов, утром организм человека нуждается в энергии, именно поэтому они рекомендуют кушать блюда или продукты, в которых много углеводов. Но белок и жиры тоже необходимы, ведь они принимают участие в обменных процессах и придают сил человеку.
Если у вас критически не хватает времени по утрам на приготовление завтрака, то воспользуйтесь этими рекомендациями экспертов:
1. Бутерброд с семгой и листочком салата, парочкой ломтиков помидора и колечек огурца, а также зеленый чай.
2. Овсяная каша с яблоком, медом и миндалем.
3. Яичница с кусочком цельнозернового хлеба (можно сделать тост).
4. Творог с сухофруктами, заправленный натуральным йогуртом.
5. Фруктовый или овощной салат, но лучше всего использовать сладкие фрукты, такие как бананы или хурма, а овощи можно любые.
Помимо того, что предложенные варианты завтраков готовятся за несколько минут, так они еще и являются мега-полезными. После такого завтрака у вас будет отличное настроение, вы окончательно проснетесь и почувствуете прилив энергии, ваш мозг будет лучше работать, обмен веществ ускорится и со временем проблема лишнего веса решится сама собой.
Желательно, чтобы завтрак был натуральным и приготовленным своими руками. Никаких каш быстрого приготовления, полуфабрикатов, сосисок и прочей не полезной еды.
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Добавил ignat в категорию Разное
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