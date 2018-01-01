ТОП-9 продуктов, богатых витамином D

Ученые назвали девять продуктов, которые способны заменить солнце.Эти 9 продуктов помогут восполнить недостаток солнца в осенне-зимний период, поэтому обязательно добавьте хотя бы один из них в свой ежедневный рацион.Солнце — основной источник витамина D, который стимулирует выработку коллагена, повышает упругость кожи, укрепляет иммунитет, а также регулирует уровень кальция в организме.Однако в осенне-зимний сезон солнца становится меньше, и организм начинает страдать от недостатка этого важного компонента. Но дефицит легко восполнить, если вы добавите в рацион продукты с высоким содержанием витамина D. Например, лосось, тунец, устрицы или икру. А если вы не любите рыбу, то попробуйте есть больше яичных желтков и йогуртов или пить больше молока. Рассказываем, чем именно полезен каждый из этих продуктов.Стандартная порция лосося содержит от 361 до 685 единиц витамина D. А это значит, что добавив только это блюдо в свой рацион, вы получите рекомендованную ежедневную дозу — 600 единиц. Между замороженной и свежей рыбой выбирайте свежую — в ней больше витаминов.Как и лосось, эта богатая жирами рыба — природный кладезь витамина D. В одной порции содержится 360 единиц этого необходимого организму вещества. Скумбрия также богата минералами, микроэлементами и кислотами омега-3, которые оптимизируют обмен веществ и усиливают защитные функции организма. Поэтому она особенно полезна детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Стандартная порция тунца богата витамином D — в ней больше трети необходимой нормы. Однако стоит учитывать, что океанская рыба и моллюски могут содержать различные тяжелые металлы, в том числе ртуть. И в тунце она может накапливаться в высоких концентрациях. Поэтому лучше ограничить потребление этой рыбы 170–180 граммами в неделю.Сардины — еще один природный источник витамина D. В одной порции содержится до 272 единиц этого компонента, необходимого для построения костной ткани. Рыбу в рацион стоит обязательно добавить детям, потому что дефицит витамина D приводит к рахиту, хрупкости костей и неправильному формированию скелета.В одном желтке содержится до 30 единиц витамина D. Яйца — не самый богатый этим витамином продукт, однако в них много белков, жиров и минералов, поэтому они очень питательны.Если вы едите икру только на Новый год, то вам стоит пересмотреть свой рацион. В ее составе содержится 22 единицы витамина D. Кажется, что это не так много, но даже этого будет достаточно для того, чтобы ваш организм стал функционировать гораздо лучше. Поэтому этим блюдом можно и нужно баловать себя не только по праздникам.Грибы — один из немногих растительных источников витамина D. В одной порции содержится около 18 процентов ежедневной нормы, поэтому только ими ограничиться не удастся, но добавить грибы в некоторые блюда определенно стоит.Идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой. Устрицы — это низкокалорийный, но очень полезный ингредиент, в одной порции которого содержится больше половины дневной нормы витамина D.Креветки — еще одно блюдо для худеющих. В нем содержится до 152 единиц витамина D.