Этот универсальный коктейль сделает живот плоским за 7 дней
Медики выяснили удивительные свойства простого натурального коктейля.
Так, этот коктейль не только сделает плоским ваш живот, а он также обладает многими преимуществами, включая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, инфекций и вирусов.
Кроме того, не стоит беспокоиться о побочных эффектах, ведь его ингредиенты полностью натуральные.
Для его приготовления понадобиться:
1. Лимонный сок;
2. Столовая ложка семян чиа;
3. Чайная ложка меда;
4. Половина стакана воды.
Семена чиа необходимо замочить накануне приготовления, как минимум на один час.
Позже все ингредиенты нужно взбить в блендере до однородности.
Необходимо употреблять стакан этого напитка не менее 3 раз в неделю в течение 2 месяцев. Его можно потреблять каждый день, тогда его эффект усилится.
Семена чиа содержат клетчатку и антиоксиданты, а также ускоряют обмен веществ. Лимон содержит витамин С, антиоксиданты, клетчатку, фтор, фосфор и калий.
Сочетание обоих ингредиентов позволяет устранить высокий уровень сахара в крови, а также холестерина и триглицеридов. Также они избегают закупорки артерий, сжигают много жиров и очищают весь желудок, кишечник и дыхательные пути, предотвращают возможные простуды и желудочно-кишечные инфекции.
С другой стороны, они оставляют насыщающий эффект, поэтому вам хочется меньше кушать. Коктейль также является удивительным средством для очищения кожи.
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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология
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