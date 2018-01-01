Этот универсальный коктейль сделает живот плоским за 7 дней

Лучшее средство избавит от лишних сантиметров.

Медики выяснили удивительные свойства простого натурального коктейля.

Так, этот коктейль не только сделает плоским ваш живот, а он также обладает многими преимуществами, включая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, инфекций и вирусов.

Кроме того, не стоит беспокоиться о побочных эффектах, ведь его ингредиенты полностью натуральные.

Для его приготовления понадобиться:

1. Лимонный сок;

2. Столовая ложка семян чиа;

3. Чайная ложка меда;

4. Половина стакана воды.

Семена чиа необходимо замочить накануне приготовления, как минимум на один час.

Позже все ингредиенты нужно взбить в блендере до однородности.

Необходимо употреблять стакан этого напитка не менее 3 раз в неделю в течение 2 месяцев. Его можно потреблять каждый день, тогда его эффект усилится.

Семена чиа содержат клетчатку и антиоксиданты, а также ускоряют обмен веществ. Лимон содержит витамин С, антиоксиданты, клетчатку, фтор, фосфор и калий.

Сочетание обоих ингредиентов позволяет устранить высокий уровень сахара в крови, а также холестерина и триглицеридов. Также они избегают закупорки артерий, сжигают много жиров и очищают весь желудок, кишечник и дыхательные пути, предотвращают возможные простуды и желудочно-кишечные инфекции.

С другой стороны, они оставляют насыщающий эффект, поэтому вам хочется меньше кушать. Коктейль также является удивительным средством для очищения кожи.
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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология

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