Этот универсальный коктейль сделает живот плоским за 7 дней

Лучшее средство избавит от лишних сантиметров.Медики выяснили удивительные свойства простого натурального коктейля.Так, этот коктейль не только сделает плоским ваш живот, а он также обладает многими преимуществами, включая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, инфекций и вирусов.Кроме того, не стоит беспокоиться о побочных эффектах, ведь его ингредиенты полностью натуральные.Для его приготовления понадобиться:1. Лимонный сок;2. Столовая ложка семян чиа;3. Чайная ложка меда;4. Половина стакана воды.Семена чиа необходимо замочить накануне приготовления, как минимум на один час.Позже все ингредиенты нужно взбить в блендере до однородности.Необходимо употреблять стакан этого напитка не менее 3 раз в неделю в течение 2 месяцев. Его можно потреблять каждый день, тогда его эффект усилится.Семена чиа содержат клетчатку и антиоксиданты, а также ускоряют обмен веществ. Лимон содержит витамин С, антиоксиданты, клетчатку, фтор, фосфор и калий.Сочетание обоих ингредиентов позволяет устранить высокий уровень сахара в крови, а также холестерина и триглицеридов. Также они избегают закупорки артерий, сжигают много жиров и очищают весь желудок, кишечник и дыхательные пути, предотвращают возможные простуды и желудочно-кишечные инфекции.С другой стороны, они оставляют насыщающий эффект, поэтому вам хочется меньше кушать. Коктейль также является удивительным средством для очищения кожи.