Наногубки защитят от вызванной инфекциями слепоты
В новой работе ученые сфокусировались на предотвращении болезнетворного действия фекального энтерококка (Enterococcus faecalis). Цитолизин, токсин, который выделяет эта бактерия, находят в 50% случаев. Если инфекция поражает роговицу глаза – страдает эпителий, появляются язвы. Если же она попадает внутрь – повреждается сетчатка, ткань, которая не способна регенерировать и при этом жизненно важна для сохранения зрения. Наногубки не дают токсинам разрушать сетчатку – состоящие из полимерного ядра-наночастицы и внешней мембраны, аналогичной мембране красных кровяных клеток, губки «приклеивают» к себе токсины, останавливая их работу.
И лабораторные тесты, и исследования на мышах показали, что наногубки достаточно эффективны в борьбе с цитолизином. У тех мышей, которые не получали терапии, сетчатка утратила все свои функции, а у тех, кого лечили наногубками, практически все эти функции сохранились. При этом наногубки работали даже тогда, когда их помещали в глаз спустя длительное время после инфицирования (в пределах шести часов).
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Добавил Ivan в категорию Инфекционные болезни
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