Наногубки защитят от вызванной инфекциями слепоты

В последние годы значительно увеличилось число операций по поводу заболеваний глаз, таких, как катаракта, а также чаще стали возникать внутриглазные инфекции. Заражение глаза болезнетворными микроорганизмами может произойти в ходе операции, инъекции (например, при глаукоме) или из-за травмы глаза. Попадая внутрь, микроорганизмы начинают выделять токсины, которые повреждают глаз и в некоторых случаях могут стать причиной потери зрения. Специалисты из Оклахомского университета (University of Oklahoma) разработали наногубки, которые при попадании в глаз препятствуют разрушительному воздействию токсинов и предотвращают развитие слепоты. Научная группа основывалась на исследовании Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California-San Diego), где ранее создали наногубки, способные поглощать токсины, выделенные метициллин-резистентным золотистым стафилококком (methicillin-resistant Staphylococcus aureus).В новой работе ученые сфокусировались на предотвращении болезнетворного действия фекального энтерококка (Enterococcus faecalis). Цитолизин, токсин, который выделяет эта бактерия, находят в 50% случаев. Если инфекция поражает роговицу глаза – страдает эпителий, появляются язвы. Если же она попадает внутрь – повреждается сетчатка, ткань, которая не способна регенерировать и при этом жизненно важна для сохранения зрения. Наногубки не дают токсинам разрушать сетчатку – состоящие из полимерного ядра-наночастицы и внешней мембраны, аналогичной мембране красных кровяных клеток, губки «приклеивают» к себе токсины, останавливая их работу.И лабораторные тесты, и исследования на мышах показали, что наногубки достаточно эффективны в борьбе с цитолизином. У тех мышей, которые не получали терапии, сетчатка утратила все свои функции, а у тех, кого лечили наногубками, практически все эти функции сохранились. При этом наногубки работали даже тогда, когда их помещали в глаз спустя длительное время после инфицирования (в пределах шести часов).