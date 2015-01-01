"Ростех" и Алишер Усманов лишат россиян дешевых лекарств

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Правительство РФ изобретает все новые проекты по сбору денег с россиян. На очереди обязательная маркировка товаровПравительство объявило о своих намерениях объявить вне закона все произведенные с 1 января 2019 года лекарства, на которых отсутствуют специальные маркировки. Для этого на лекарство будет нанесен специальный QR-код, который, по мнению авторов инициативы будет являться гарантией того, что товар не контрафактный, так как с его помощью с маршрутом его движения от производителя до аптечного прилавка сможет любой желающий с помощью специального приложения.Вся эта система, которая в будущем должна охватить весь российский рынок (не только аптеки), будет отдана в частные руки, а именно Центру развития перспективных технологий Алишеру Усманову, и государственной корпорации «Ростех», которая уже предложила свои услуги по выпуску необходимого оборудования для реализации проекта, а объем инвестиций оценили в 1,3 млрд рублей. Стоимость одной такой линии фармзаводу обойдется в среднем от 10 до 70 тыс. евро. В следующем году госкорпорация планирует поставить на рынок 1200 установок оборудования для маркировки. Сейчас уже ведутся переговоры с 20 участниками российского рынка.Между тем, в условиях, когда россияне все чаще игнорируют назначения врачей из-за высоких цен на лекарства – введение системы обязательной маркировки препаратов лишь еще сильнее усугубит ситуацию.Провизор одной из аптечных сетей рассказала изданию ura.news о ситуации, которая сложилась сегодня на фармацевтическом рынке, а также как она влияет на здоровье россиян. Она поделилась, что посетители аптек, в последнее время, когда им говорят цены на те или иные лекарства, разворачиваются и уходят, так и не купив их. У большинства людей просто нет таких денег на лечение, а недорогие аналоги большая редкость сегодня в аптечных пунктах.Эти нововведения без сомнения приведут к подорожанию отечественных лекарств, а некоторые и вовсе исчезнут с прилавков, в то время как даже сейчас россияне отказываются от лечения назначенного врачом из-за дороговизны, что увы приводит к печальным последствиям. Еще одним фактором вымывания дешевых лекарств с прилавков является банальное обогащение. Все стремятся продать покупателям более дорогие препараты, так как это сулит большую прибыль.Инициативу введения обязательной маркировки объясняют мерами по борьбе с поддельными препаратами. Эксперты в качестве примера приводят долю поддельных лекарств на рынке в количестве 10-15%, тогда как Росздравнадзор сообщает, что на российском рынке доля поддельных препаратов менее 1%. Нововведение предположительно должно позволить людям проверять легальность медикаментов.Отечественные производители медикаментов также отреагировали на инициативу. 10 крупнейших отечественных фармацевтических компаний-производителей уже направили властям письмо, в котором просят отсрочить введение системы маркировки. Они объясняют, что нововведение приведет и к подорожанию препаратов, и к их сокращению на рынке, так как не все могут позволить себе закупить новое оборудование для этого в столь сжатые сроки. По подсчетам, затраты производственного сектора на внедрение системы обойдутся в среднем в сумму от 8 до 15 миллиардов рублей.Председатель совета директоров «Марбиофарма» считает, что переходный период на внедрение новой системы следует продлить до 2023 года. Это снизит нагрузку и на кошельки населения России, и на производителей.Ранее Русский Монитор писал о том, что российские власти хотят поручить олигарху Алишеру Усманову создание и обслуживание проекта по сбору средств и контролю за товарооборотом в стране при помощи введения маркировки товаров.Напомним, с 2015 года, в РФ стартовала система «Платон», которая обязывает владельцев большегрузных транспортных средств оплачивать свои перемещения по федеральным дорогам, которая была отдана в руки структурам приближенным к Путину братьев РотенбергМало сомнений в том, что все эти поборы лягут на плечи простых россиян, которым и так нелегко выживать в нынешних экономических условиях. А вот Ростех и Алишер Усманов за счет карманов граждан станет еще богаче.