Ученые знают, как определить риск выкидыша на раннем сроке беременности

Спейиалисты из Гейдельбергского университета утверждают: точно оценить риск выкидыша можно уже на четвертой неделе беременности.Достаточно измерить уровень белка периостина в крови женщины. Периостин играет ключевую роль в имплантации эмбриона и раннем эмбриональном развитии. Высокий уровень этого белка свидетельствует о воспалении.Исследователи проанализировали данные 41 женщины в возрасте от 18 до 42 лет, прошедшей процедуру ЭКО или ИКСИ.Участницы не имели никаких заболеваний и осложнений.Ученые собрали образцы сыворотки крови во время прохождения женщинами теста на беременность и примерно через 10 дней после первого УЗИ.Исследование показало: у женщин, потерявших ребенка, уровни периостина на 4-6 неделях беременности оказались существенно выше, чем у тех, кто не потерял ребенка. Исследователи пришли к выводу, что периостин является биомаркером выкидыша.