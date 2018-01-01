Сигары против сигарет: ученые выяснили, где больше никотина

Учёные доказали: маленькие сигары содержат в разы больше никотина, чем обычные сигареты. Об этом написали Nicotine and Tobacco Research.Во время своей работы специалисты прибегали специальному устройству, способному втягивать в себя дым непосредственно из продукта. Аппарат фиксировал данные по результатам двух типов "затяжек": лёгкого поверхностного и глубокого, как при полном вдохе человека.Приборы показали, что во время слабого поглощения выделилось 1,24 мг никотина из сигары и 0,87 - из сигареты. Второй, более интенсивный способ курения показал результаты в 3,49 мг после эксперимента с сигарой и 2,13 - после сигареты. Использование листового табака и фильтра не слишком повлияли на показатели.Экспериментаторы рассказали, что мотивацией для проведения исследований стали различные ухищрения производителей сигар, которые пытаются выставить свой товар более безопасным, чем он есть на самом деле.Эти действия призваны снизить для предпринимателей различные налоги и юридические ограничения. Некоторые бренды при создании сигар добавляют в табак вещества, которые притупляют неприятный эффект никотина, что также возбраняется законами.