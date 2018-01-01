Эффективные домашние мази, которые быстро избавят от ожогов!

Сложно найти человека, который в своей жизни не сталкивался бы с ожогами. Возникают они под действием высокой температуры, солнечных лучей или некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжелых металлов и др.), в результате которых повреждаются ткани организма. В зависимости от степени тяжести, ожоги проявляются по-разному:- 1 степень опасности для здоровья — покраснение кожи,- 2 степень — образование пузырей,- 3 степень — омертвение всей толщи кожи,- 4 степень — обугливание тканей.В первых двух случаях можно обойтись домашним лечением. Третья и четвертая степень тяжести требуют только помощи врача.Препараты из луковой шелухи позволяют справиться с ожогами небольшой степени тяжести. Дело в том, что содержащаяся в них сера помогает быстро снять воспаление и покраснение. Слизи оказывают вяжущий эффект и снимают боли. Витамины E, H, каротин восстанавливают кожные покровы и способствуют заживлению ожога.Вам потребуется:- 1 луковица,- 1 ст. л. льняного масла.Луковицу отваривают, измельчают и смешивают с льняным малом. Кашицу заворачивают в марлю, и накладывают компресс на пораженный участок на 12 часов. Затем компресс меняют и снова держат 12 часов.Вам потребуется:- 1 большая луковица,- 200 г подсолнечного масла,- 15 г растопленного воска,- 2 ст. л. муки.Лук измельчают и поджаривают в растительном масле. Затем процеживают через марлю. К растительному маслу добавляют растопленный воск и муку, тщательно перемешивают. Препарат накладывают на пораженное место. Через каждые 20 минут компресс меняют 3–5 раз. На следующий день процедуры повторяют через каждые 2–3 часа.