Эффективные домашние мази, которые быстро избавят от ожогов!
- 1 степень опасности для здоровья — покраснение кожи,
- 2 степень — образование пузырей,
- 3 степень — омертвение всей толщи кожи,
- 4 степень — обугливание тканей.
В первых двух случаях можно обойтись домашним лечением. Третья и четвертая степень тяжести требуют только помощи врача.
Препараты из луковой шелухи позволяют справиться с ожогами небольшой степени тяжести. Дело в том, что содержащаяся в них сера помогает быстро снять воспаление и покраснение. Слизи оказывают вяжущий эффект и снимают боли. Витамины E, H, каротин восстанавливают кожные покровы и способствуют заживлению ожога.
Рецепт 1
Вам потребуется:
- 1 луковица,
- 1 ст. л. льняного масла.
Луковицу отваривают, измельчают и смешивают с льняным малом. Кашицу заворачивают в марлю, и накладывают компресс на пораженный участок на 12 часов. Затем компресс меняют и снова держат 12 часов.
Рецепт 2.
Вам потребуется:
- 1 большая луковица,
- 200 г подсолнечного масла,
- 15 г растопленного воска,
- 2 ст. л. муки.
Лук измельчают и поджаривают в растительном масле. Затем процеживают через марлю. К растительному маслу добавляют растопленный воск и муку, тщательно перемешивают. Препарат накладывают на пораженное место. Через каждые 20 минут компресс меняют 3–5 раз. На следующий день процедуры повторяют через каждые 2–3 часа.
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