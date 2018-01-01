Ученые настоятельно рекомендуют спать с открытым окном
Участники спали с открытыми либо закрытыми дверями или окнами. Температуру и влажность в комнатах контролировали, а в подушках и на руках у добровольцев были датчики движения.
Также специалисты измеряли концентрацию диоксида углерода в спальнях участников. Кроме того, добровольцы заполняли опросники и вели дневники сна.
Исследование показало: при закрытом окне или двери средний уровень диоксида углерода в спальне составлял 1150 частиц на миллион, а при открытом окне либо двери - 717 частиц на миллион.
Открытое окно снижало концентрацию диоксида углерода лучше, чем открытая дверь. По словам ученых, при низком уровне диоксида углерода люди спят крепче и реже просыпаются ночью.
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