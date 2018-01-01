Ученые раскрыли новую пользу физических упражнений

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Эрик Кандел, руководящий группой ученых из американского Колумбийского университета (Нью-Йорк), рассказал о новой пользе физических упражнений, которую ему с коллегами удалось раскрыть в ходе нового исследования. Как оказалось, регулярные тренировки в спортзале высвобождают в организме препятствующий наступлению старческого слабоумия белок.На протяжении довольно длительного отрезка времени мировые ученые в области генной инженерии знают о непосредственном участии белка RbAp48 в образовании комплекса ДНК, РНК и прочих белков (хроматина). Также известно, что уменьшение уровня RbAp48 в организме способствует преждевременному ухудшению памяти и развитию старческого слабоумия. Однако эксперты даже не догадывались, что RbAp48 можно высвободить, замедлив процесс старения клеток мозга.Дабы уникальный белок мог «вырваться» из костной ткани, человеческому организму необходимо регулярно испытывать нагрузки, сопоставимые с поднятием железа в тренажерном зале, подчеркивает ученый из американского Колумбийского университета в Нью-Йорке. Как результат, спорт является неотъемлемым условием обеспечения «свежести» для мозга.