Ученые раскрыли новую пользу физических упражнений
На протяжении довольно длительного отрезка времени мировые ученые в области генной инженерии знают о непосредственном участии белка RbAp48 в образовании комплекса ДНК, РНК и прочих белков (хроматина). Также известно, что уменьшение уровня RbAp48 в организме способствует преждевременному ухудшению памяти и развитию старческого слабоумия. Однако эксперты даже не догадывались, что RbAp48 можно высвободить, замедлив процесс старения клеток мозга.
Дабы уникальный белок мог «вырваться» из костной ткани, человеческому организму необходимо регулярно испытывать нагрузки, сопоставимые с поднятием железа в тренажерном зале, подчеркивает ученый из американского Колумбийского университета в Нью-Йорке. Как результат, спорт является неотъемлемым условием обеспечения «свежести» для мозга.
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