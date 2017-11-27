Названа самая полезная сладость в зимний сезон

Американский диетолог Сони Наранг поделилась в новой публикации Zee News советами о том, как следует питаться в сезон холодов. В частности, эксперт затронула волнующую многих тему – какие сладости можно себе позволить в это время года».Любителям сладкого диетолог порекомендовала употреблять в холодные месяцы козинаки из кунжута с тростниковым сахаром. «Кунжут - отличный источник антиоксидантов, а тростниковый сахар способен снизить риск дефицита железа. На фоне общего упадка сил эта сладость станет отличным дополнением рациона», - приводится в издании мнение специалиста.Действительно, в осенне-зимний период жалобы на нехватку сил, сонливость и плохое настроение становятся типичными. По мнению Сони Наранг, чтобы улучшить самочувствие, необходимо чтобы в организм поступали витамины А и С – они особенно эффективно укрепляют иммунитет, важны для зрения и кожи. Поэтому зимой в рационе обязательно должны присутствовать апельсины и морковь.Также можно побаловать себя домашним печеньем с корицей без сахара и искусственных жиров, считает диетолог: корица стимулирует иммунитет и дает прилив энергии. Кроме того, в холода нужно обязательно есть орехи и семечки.«Обжаренные или перемолотые семена льна вместе с семечками тыквы или грецким орехом дадут достаточную порцию Омега-3, необходимую для нормальной работы ключевых систем организма», - сказала Сони Наранг.