Названа самая полезная сладость в зимний сезон
Любителям сладкого диетолог порекомендовала употреблять в холодные месяцы козинаки из кунжута с тростниковым сахаром. «Кунжут - отличный источник антиоксидантов, а тростниковый сахар способен снизить риск дефицита железа. На фоне общего упадка сил эта сладость станет отличным дополнением рациона», - приводится в издании мнение специалиста.
Действительно, в осенне-зимний период жалобы на нехватку сил, сонливость и плохое настроение становятся типичными. По мнению Сони Наранг, чтобы улучшить самочувствие, необходимо чтобы в организм поступали витамины А и С – они особенно эффективно укрепляют иммунитет, важны для зрения и кожи. Поэтому зимой в рационе обязательно должны присутствовать апельсины и морковь.
Также можно побаловать себя домашним печеньем с корицей без сахара и искусственных жиров, считает диетолог: корица стимулирует иммунитет и дает прилив энергии. Кроме того, в холода нужно обязательно есть орехи и семечки.
«Обжаренные или перемолотые семена льна вместе с семечками тыквы или грецким орехом дадут достаточную порцию Омега-3, необходимую для нормальной работы ключевых систем организма», - сказала Сони Наранг.
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