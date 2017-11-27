Названы семь уникальных для здоровья свойств грейпфрута

Диетологи рекомендуют употреблять грейпфруты ежедневно.Грейпфрут называют одним из полезнейших продуктов, потому как он объединил в себе свойства апельсина и памело, при скрещивании которых он собственно и получился. В грейпфрутах есть витамины А, В, С, D, РР, необходимые для здоровья микроэлементы, эфирное масло, фитонциды, флавоноиды и так далее., а это значит, что его могут есть все без исключения, но людям с избыточной массой тела и ожирением этот фрукт принесет еще больше пользы, так как поможет похудеть.Грейпфрут лихо очищает сосуды от холестерина, чем способствует ускорению кровообращения, а значит и снижению АД.Этот вид цитрусовых активизирует работу печени и ускоряет ферментацию, за счет чего орган быстрее восстанавливается.Один грейпфрут равен суточной дозе витамина С, полезного для иммунной системы, именно поэтому врачи советуют не пренебрегать их советом и съедать по грейпфруту в день.Вещества, входящие в состав грейпфрутов, нормализуют пищеварение и помогают ускорить метаболизм, естественно, запоры останутся в прошлом, если человек будет ежедневно кушать этот фрукт.Грейпфруты богаты антиоксидантными веществами, например, ликопином, который выводит из организма токсины и свободных радикалов, а также не позволяет раковым клеткам расти.Ученые доказали, что грейпфрут способен повлиять на психику человека, успокоив его. Поэтому, когда в рационе каждый день присутствуют грейпфруты, человек хорошо спит, не впадает в депрессию, более того, он всегда на позитиве.