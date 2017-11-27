Названы семь уникальных для здоровья свойств грейпфрута
Грейпфрут называют одним из полезнейших продуктов, потому как он объединил в себе свойства апельсина и памело, при скрещивании которых он собственно и получился. В грейпфрутах есть витамины А, В, С, D, РР, необходимые для здоровья микроэлементы, эфирное масло, фитонциды, флавоноиды и так далее.
Эксперты по правильному питанию советуют съедать за день хотя бы один грейпфрут, почему:
Он низкокалорийный, а это значит, что его могут есть все без исключения, но людям с избыточной массой тела и ожирением этот фрукт принесет еще больше пользы, так как поможет похудеть.
С его помощью можно снизить и контролировать артериальное давление. Грейпфрут лихо очищает сосуды от холестерина, чем способствует ускорению кровообращения, а значит и снижению АД.
Грейпфруты полезны для печени. Этот вид цитрусовых активизирует работу печени и ускоряет ферментацию, за счет чего орган быстрее восстанавливается.
Защищает от сезонных вирусов и простуды. Один грейпфрут равен суточной дозе витамина С, полезного для иммунной системы, именно поэтому врачи советуют не пренебрегать их советом и съедать по грейпфруту в день.
Устраняет проблему запоров. Вещества, входящие в состав грейпфрутов, нормализуют пищеварение и помогают ускорить метаболизм, естественно, запоры останутся в прошлом, если человек будет ежедневно кушать этот фрукт.
Защищает от рака. Грейпфруты богаты антиоксидантными веществами, например, ликопином, который выводит из организма токсины и свободных радикалов, а также не позволяет раковым клеткам расти.
Улучшает настроение и выводит из депрессии. Ученые доказали, что грейпфрут способен повлиять на психику человека, успокоив его. Поэтому, когда в рационе каждый день присутствуют грейпфруты, человек хорошо спит, не впадает в депрессию, более того, он всегда на позитиве.
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