Ученые нашли пряность №1 в борьбе с лишним весом

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Ученые предполагают, корица может стать эффективным средством в борьбе с лишним весом. Так, по заявлению ученых из Мичиганского университета, находящиеся в корице ферменты играют важную роль в сжигании жира.В ходе экспериментов над мышами выяснилось, что коричневый альдегид — вещество, которое придает корице ее вкус и цвет, — препятствует развитию у животных ожирения и гипергликемии. Этот компонент напрямую воздействует на жировые клетки (адипоциты), заставляя их сжигать энергию с помощью процесса термогенеза.Оказалось, что под воздействием коричневого альдегида росло число генов и ферментов, ответственных за липидный обмен, и количество белков Ucp1 и Fgf21, играющих важную роль в сжигании жира.Таким образом, корица, которая широко используется в пищевой индустрии, может стать эффективным средством в борьбе с лишним весом, однако прежде чем начать употреблять эту пряность ради похудения, следует дождаться окончания исследований, подчеркивают специалисты.