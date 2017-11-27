Ученые выяснили, какие дети часто имеют пороки сердца

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Ученые проанализировали данные опубликованных исследований. Специалисты выяснили, что у новорожденных, чьи матери забеременели с помощью ЭКО/ИКСИ (интрацитоплазматической инъекции сперматозоида), риск врожденных пороков сердца повышен на 45% по сравнению с теми, кто был зачат естественным путем.В восьми проанализированных исследованиях приняли участие в общей сложности 25856 детей, зачатых с помощью ЭКО, и 287995 детей, зачатых естественных путем.Исследователи выявили 2289 случаев врожденных пороков сердца (1,30% в группе детей, зачатых с помощью ЭКО/ИКСИ, и 0,68% из тех, кто был зачат естественным путем).Специалисты полагают, что риск пороков сердца при ЭКО увеличивается из-за ранней плацентарной недостаточности. Однако необходимы дальнейшие исследования. Ученые рекомендуют делать эхокардиографию плода всем женщинам, забеременевшим с помощью ЭКО/ИКСИ.