Ученые выяснили, какие дети часто имеют пороки сердца
В восьми проанализированных исследованиях приняли участие в общей сложности 25856 детей, зачатых с помощью ЭКО, и 287995 детей, зачатых естественных путем.
Исследователи выявили 2289 случаев врожденных пороков сердца (1,30% в группе детей, зачатых с помощью ЭКО/ИКСИ, и 0,68% из тех, кто был зачат естественным путем).
Специалисты полагают, что риск пороков сердца при ЭКО увеличивается из-за ранней плацентарной недостаточности. Однако необходимы дальнейшие исследования. Ученые рекомендуют делать эхокардиографию плода всем женщинам, забеременевшим с помощью ЭКО/ИКСИ.
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Добавил labus в категорию Кардиология
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