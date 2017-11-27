Ученые рассказали, когда можно заводить второго ребенка
У пар, которые заводят второго ребенка в течение двух лет после рождения первого, чаще рождаются дети с аутизмом. В частности, риск повышается на 50%. Долго ждать тоже опасно.
Исследователи проанализировали данные 356 детей с аутизмом, 600 детей с нарушениями развития и 524 детей без отклонений в развитии. Анализ показал: слишком маленький или большой интервал между двумя родами повышает вероятность аутизма.
Кроме того, при длительном ожидании (к примеру, в течение 4 лет) увеличивается риск проблем с зачатием.
В среднем на восстановление уровня питательных веществ в организме женщины после родов уходит около 18 месяцев. Исследователи советуют парам соблюдать данные рекомендации.
Это снизит риск негативных последствий, включая отслойку плаценты, преждевременные роды, низкий вес ребенка при рождении.
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