6 признаков, которые говорят о переизбытке протеина в рационе
Ежедневная потребность взрослого человека в протеине составляет около 1 грамма на 1 килограмм веса. Правда в погоне за эластичными мышцами и быстрым метаболизмом, стоит соблюдать меру, иначе вы можете навредить себе и своему организму. Дело в том, что переизбыток белка в организме одинаково вреден, как и его нехватка.
Эксперты рассказали, какие симптомы свидетельствуют о том, что в вашем рационе присутствует слишком много протеина. Присмотритесь к своему организму!
Постоянная жажда
Переизбыток белков в рационе создает дополнительную нагрузку на почки. Они должны работать в усиленном объеме, чтобы вывести все продукты распада вместе с мочой. В результате вы можете чувствовать повышенную жажду, так как жидкость необходима для того, чтобы весь этот процесс протекал в пределах нормы. Однако вместе с мочой при этом из организма вымываются полезные витамины и минералы.
Если вы постоянно чувствуете жажду, стоит пересмотреть свой рацион и понять, не налегаете ли вы в больших количествах на белковую пищу. Если это так, то скорректируйте меню и соблюдайте грамотный питьевой режим.
Проблемы с пищеварением
При переизбытке протеина в рационе основной удар берет на себя пищеварительная система. Как правило, спортсмены и худеющие садятся на белковую диету, при этом урезая в своем рационе остальные ценные вещества: клетчатку и углеводы. В итоге микрофлора кишечника страдает, а организм недополучает пребиотики для ее нормализации. Симптомы не заставят себя ждать: диарея, запоры, вздутие живота и кишечные колики.
Соблюдайте баланс. Белковая диета не панацея. Она может навредить вашему здоровью. Обязательно добавьте в свой рацион клетчатку (овощи, злаки) и кисломолочную продукцию.
Плохое настроение
В долгосрочной перспективе питание, в котором присутствует много белков и мало углеводов, может привести к резким перепадам настроения и другим проблемам с самочувствием. Депрессия, раздражительность, беспокойство, хроническая усталость — так выражается переизбыток белка в организме. Во-первых, на ситуацию влияют проблемы с кишечником. Исследования установили прямую связь здорового кишечника с хорошим настроением. Во-вторых, углеводы вырабатывают в организме серотонин, который успокаивает нервную систему и расслабляет организм.
Чтобы нормализовать свое состояние, добавьте в свой рацион углеводы. Овсяная каша с утра или йогурт с фруктами быстро поправят ситуацию и поднимут настроение.
Набор веса
Казалось бы, белковая пища очень полезна для здоровья. Это дейстительно так, но с небольшими оговорками: когда ее в организм поступает ровно столько, сколько ему требуется. Нехватка или, напротив, переизбыток белка в рационе может привести к набору лишнего веса. Исследования показали, что для эффективной потери веса в рационе человека обязательно должны присутствовать углеводы.
Особенно актуальна эта проблема для людей, которые налегают на белки, но при этом ведут малоподвижный образ жизни. Больше двигайтесь, гуляйте и будьте физически активны.
Плохой запах изо рта
Страдаете от неприятного запаха изо рта? Если при этом вы соблюдаете гигиену полости рта и чистите зубы регулярно, то причина может быть в переизбытке белка в организме.
При этом в организме происходят следующие процессы: ему не хватает углеводов, а значит он начинает сжигать все накопленные углеводы, то есть жировые отложения. С одной стороны, это именно то, что нужно худеющим. С другой стороны, такое состояние может быть опасным для определенной категории людей: для тех, кто страдает от диабета и ряда других заболеваний, а также для беременных. В любом случае низкоуглеводная диета не должна стать нормой. Она может подойти лишь как краткосрочная мера.
Если неприятный запах изо рта вас беспокоит, то стоит проконсультироваться со специалистом.
Гормональный сбой
Низкоуглеводная диета и переизбыток белка влияют на метаболизм. Тот, в свою очередь, приводит к тому, что сжигается слишком много жировых запасов. Для женщины это может быть критично и привести к гормональным сбоям и нарушениям менструального цикла. Дело в том, что в женском организме в обязательном порядке должен поддерживаться определенный уровень жира — это влияет на гормональный фон и способность забеременеть.
Если ваш цикл нарушен, стоит обратиться к гинекологу-эндокринологу, который поможет установить причину. Возможно, проблема заключается в неправильном питании.
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