6 признаков, которые говорят о переизбытке протеина в рационе

Протеин — это белок высокого качества, который просто необходим для здоровья человека. Нутриент представляет собой главный строительный материал клеток человека. Протеин укрепляет иммунитет, делает мышцы упругими и эластичными, нормализует метаболизм и заряжает энергией. Именно поэтому он так популярен среди спортсменов, но должен присутствовать в достаточном количестве в рационе любого человека.Ежедневная потребность взрослого человека в протеине составляет около 1 грамма на 1 килограмм веса. Правда в погоне за эластичными мышцами и быстрым метаболизмом, стоит соблюдать меру, иначе вы можете навредить себе и своему организму. Дело в том, что переизбыток белка в организме одинаково вреден, как и его нехватка.Эксперты рассказали, какие симптомы свидетельствуют о том, что в вашем рационе присутствует слишком много протеина. Присмотритесь к своему организму!Переизбыток белков в рационе создает дополнительную нагрузку на почки. Они должны работать в усиленном объеме, чтобы вывести все продукты распада вместе с мочой. В результате вы можете чувствовать повышенную жажду, так как жидкость необходима для того, чтобы весь этот процесс протекал в пределах нормы. Однако вместе с мочой при этом из организма вымываются полезные витамины и минералы.Если вы постоянно чувствуете жажду, стоит пересмотреть свой рацион и понять, не налегаете ли вы в больших количествах на белковую пищу. Если это так, то скорректируйте меню и соблюдайте грамотный питьевой режим.При переизбытке протеина в рационе основной удар берет на себя пищеварительная система. Как правило, спортсмены и худеющие садятся на белковую диету, при этом урезая в своем рационе остальные ценные вещества: клетчатку и углеводы. В итоге микрофлора кишечника страдает, а организм недополучает пребиотики для ее нормализации. Симптомы не заставят себя ждать: диарея, запоры, вздутие живота и кишечные колики.Соблюдайте баланс. Белковая диета не панацея. Она может навредить вашему здоровью. Обязательно добавьте в свой рацион клетчатку (овощи, злаки) и кисломолочную продукцию.В долгосрочной перспективе питание, в котором присутствует много белков и мало углеводов, может привести к резким перепадам настроения и другим проблемам с самочувствием. Депрессия, раздражительность, беспокойство, хроническая усталость — так выражается переизбыток белка в организме. Во-первых, на ситуацию влияют проблемы с кишечником. Исследования установили прямую связь здорового кишечника с хорошим настроением. Во-вторых, углеводы вырабатывают в организме серотонин, который успокаивает нервную систему и расслабляет организм.Чтобы нормализовать свое состояние, добавьте в свой рацион углеводы. Овсяная каша с утра или йогурт с фруктами быстро поправят ситуацию и поднимут настроение.Казалось бы, белковая пища очень полезна для здоровья. Это дейстительно так, но с небольшими оговорками: когда ее в организм поступает ровно столько, сколько ему требуется. Нехватка или, напротив, переизбыток белка в рационе может привести к набору лишнего веса. Исследования показали, что для эффективной потери веса в рационе человека обязательно должны присутствовать углеводы.Особенно актуальна эта проблема для людей, которые налегают на белки, но при этом ведут малоподвижный образ жизни. Больше двигайтесь, гуляйте и будьте физически активны.Страдаете от неприятного запаха изо рта? Если при этом вы соблюдаете гигиену полости рта и чистите зубы регулярно, то причина может быть в переизбытке белка в организме.При этом в организме происходят следующие процессы: ему не хватает углеводов, а значит он начинает сжигать все накопленные углеводы, то есть жировые отложения. С одной стороны, это именно то, что нужно худеющим. С другой стороны, такое состояние может быть опасным для определенной категории людей: для тех, кто страдает от диабета и ряда других заболеваний, а также для беременных. В любом случае низкоуглеводная диета не должна стать нормой. Она может подойти лишь как краткосрочная мера.Если неприятный запах изо рта вас беспокоит, то стоит проконсультироваться со специалистом.Низкоуглеводная диета и переизбыток белка влияют на метаболизм. Тот, в свою очередь, приводит к тому, что сжигается слишком много жировых запасов. Для женщины это может быть критично и привести к гормональным сбоям и нарушениям менструального цикла. Дело в том, что в женском организме в обязательном порядке должен поддерживаться определенный уровень жира — это влияет на гормональный фон и способность забеременеть.Если ваш цикл нарушен, стоит обратиться к гинекологу-эндокринологу, который поможет установить причину. Возможно, проблема заключается в неправильном питании.