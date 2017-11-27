Запор: 6 народных средств для нормализации работы кишечника

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Запор – это длительное отсутствие стула. По общепринятым медицинским нормам такой диагноз правомочен в том случае, если у человека стул отсутствует более 48 часов.Основные симптомы запора:- снижение частоты опорожнения кишечника (менее 3 раз в неделю);- уменьшение количества (массы) выделяемого кала;- изменение консистенции кала (твердый) и формы (фрагментированный, ленточный, с бугристой поверхностью);- схваткообразные мигрирующие боли в области живота, метеоризм, чувство неполного опорожнения кишечника.Люди, страдающие запорами, постоянно испытывают неприятные ощущения. Они, как правило, бледные, вялые, заторможенные, раздражительные, нередко пребывают в плохом настроении. Зачастую у них ослаблена память, снижена работоспособность, часто беспокоят тошнота, слабость, головокружения. Это связано с тем, что частые запоры вызывают хроническую интоксикацию организма.Когда кал долго задерживается в кишечнике, некоторые из содержащихся в нем веществ, например индол, скатол, оказывают токсическое действие. Кроме того, в кишечнике начинают интенсивно размножаться гнилостные бактерии, деятельность которых сопровождается образованием избыточного количества газов. Постоянное вздутие живота (метеоризм) приводит к высокому стоянию диафрагмы, затруднению дыхания, нарушению коронарного кровообращения.Длительные запоры обязательно приводят к развитию дисбактериоза, а частые усиленные натуживания при дефекации способствуют образованию грыж и геморроя.В борьбе с запорами важно установить причину данной проблемы и скорректировать образ жизни. Кроме того, улучшить работу кишечника поможет использование натуральных средств.Пить отвар корня как слабительное средство (2-3г на 200 мл воды) по 1 ст.л. на прием. Ядовитое растение.Сок и свежие плоды оказывают целительное действие на работу желудка, особенно у детей. Для приготовления из плодов желе, к котором долго сохраняется аскорбиновая кислота, притрите свежие ягоды с сахаром в весовом соотношении 2:3. Хранить в холодильнике. Для удовлетворения суточной потребности в витамине С достаточно 10-15 г такого желе.Свежий сок используют как слабительное и желчегонное средство.При запорах пить настой соцветий (10 г сырья на 200 мл кипятка) по 1 ст.л. с молоком 3 раза в день после еды.Для улучшения пищеварения пить настой травы (1ст.л. залить 1 стаканом кипятка, дать настояться до охлаждения) по полстакана 2-3 раза в день.При метеоризме и запорах пить настой листьев (2 ч.л. измельченного сырья на 200 мл кипятка) по 1 ст.л. 3 раза в день, или пить отвар корневищ (1 ч.л. сырья на 200 мл кипятка) по 2 стакана в день.