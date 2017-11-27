Эти действенные рекомендации наверняка помогут убрать жир с живота

Лучшие советы от знатоков.Возможно, вы удивитесь, но у каждого человека на животе есть какое-то количество жира, даже у тех, у кого живот плоский.Если вы думаете, что убрать жир с живота можно используя диеты или физические упражнения, отдельно друг от друга, то вы глубоко заблуждаетесь.Ни одна диета не поможет вам сбросить лишний вес в области живота без использования физических нагрузок.Только комплекс мер даст вам положительные результаты и поможет похудеть.Существует так называемая зональная диета, которая ориентирована на похудение определенной зоны тела человека. В такую диету входят следующие продукты, которые можно употреблять в пищу: семечки, орехи, фрукты и овощи, крупы, бобовые, молочные продукты, рыба, птица, ягоды и морепродукты. Также в это время необходимо полностью исключить из питания, цельное молоко, жареные продукты, различные быстрые супы и каши, сахар, копчености, шоколад и конечно кондитерские изделия.Данные продукты подходят для дробного питания в мелких объемах, приемы пищи можно разделить на шесть этапов в сутки. Не нужно переедать, но и оставаться голодным тоже не стоит, питайтесь в меру.Если вы серьезно решили убрать жир с живота, то вам нужно обязательно отказаться от алкоголя, сладких напитков и пакетированных соков с сахаром. Лучше всего употреблять в качестве питья черный или зеленый чай, которые помогают расщеплять жиры. Также можно употреблять черный кофе без добавления молока и сахара.Чтобы похудеть в этой зоне тела вам нужно сделать разгрузочные дни для похудения, самые популярные являются разгрузочные дни на кефире и яблоках. Такие дни дадут возможность активироваться обмену веществ и вывести шлаки из вашего организма. Помимо кефира или яблок нужно выпивать по 1.5 литра минеральной воды без газа или зеленого чая. Такие дни должны повторяться не чаще чем одни раз в неделю иначе вы только усугубите свое здоровье.Также не нужно забывать и об упражнениях. Старайтесь регулярно делать упражнение на пресс. Чтобы убрать лишний жир с живота, вам можно катать велосипед или велотренажер, бегать или плавать, вообще не сидеть на одном имеет, а побольше двигаться. Для закрепления вам может помочь дыхательная гимнастика, которую стоит использовать вкупе со всеми видами похудения.