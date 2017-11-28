Зеленая диета - до минус 4-5 кг за 10 дней

Если необходимо срочно похудеть и скинуть несколько килограммов к определенной дате, можно воспользоваться зеленой диетой.Зелёная диета - звучит как-то по легкому и весело! Суть диеты заключена в ее названии.На зеленой диете в пищу употребляют только продукты зеленого цвета. А что у нас зеленого цвета? Это, прежде всего овощи и фрукты. О пользе овощей и фруктов написано много. Фрукты и овощи богаты клетчаткой, витаминами, минералами, пишет журнал ladyhealth.com.ua. Клетчатка позволяет не переедать.Зеленую диету легко соблюдать летом и осенью, когда свежий урожай фруктов и овощей в изобилии.Вспомните все доступные для вас овощи и фрукты зелёного цвета. Это могут быть яблоки, виноград, огурцы, киви, кабачки, капуста, спаржа, стручковая фасоль, перец. Свежая зелень и шпинат.Составьте для себя меню из зелёных продуктов. Откройте для себя новые рецепты. Овощи можно запекать, тушить. Фрукты использовать на перекус, делать из них салаты. Попробуйте печёные яблоки с творогом. Это вкусно и полезно.Исключите из рациона «вредные» продукты. Забудьте хлеб, рис, мясо, сахар, сладости.Принимайте овощные и фруктовые блюда небольшими порциями 5-6 раз в день. Считается, что на переработку продуктов зелёного цвета организм тратит больше энергии.Злоупотреблять зеленой диетой не стоит. Как и любая диета, она может навредить здоровью. Зелёную диету можно рекомендовать как «экстренную диету», соблюдать желательно не более 7-10 дней.Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением любых экстремальных диет!