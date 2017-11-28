Медики развенчали популярные мифы о авитаминозе

Рассказываем, почему это болезнь, которой на самом деле нетВесенний авитаминоз — привычное пугало первых теплых дней, и многие уже собрались закупаться БАДами и поливитаминами.Давайте вспомним значение слова «авитаминоз».Оно таково: это острый дефицит или полное отсутствие в организме какого-либо витамина.Витамины — вещества, необходимые для нормального функционирования организма, но они им не вырабатываются (или почти не вырабатываются), поэтому человек должен получать их извне.Сегодня большинство людей имеет возможность есть досыта, поэтому у них не может быть общего авитаминоза и дефицита витаминов вообще.Даже в России круглый год на столе зелень, овощи и фрукты — просто они разные в разное время года, и сезонное питание как раз является правильным: в средней полосе тыкву и квашеную капусту надо есть осенью и зимой, клубнику — в июне, на баклажаны и помидоры налегать в августе и в сентябре.Мнение, что витамины есть только в овощах, фруктах и зелени, кстати, ошибочное: например, витамины группы В есть в крупах, хлебе и мясе, витамин Е — в растительном масле и мясе, и так далее.В массовом сознании есть усредненная картина: человек ходит сонный и вялый, потом выпивает стакан свежевыжатого сока, съедает брокколи, (выпивает витаминку), сразу чувствует необычайную бодрость, обретает румянец и ясный взгляд…Так нам это преподносит реклама, эти образы очень соответствуют детскому желанию нажать на кнопку и получить результат.На самом деле от свежевыжатого сока будет одно мгновенное действие: подскочит уровень сахара в крови, а если начать таким путем интенсивно и ежедневно «витаминизироваться», можно повысить риск развития диабета второго типа.Вялость, сонливость и усталость, ассоциирующиеся у нас с нехваткой витаминов , — вовсе не являются непременными спутниками этой самой нехватки.Нехватку конкретного витамина или витаминов определенной группы возможно испытывать по конкретным причинам, просто так этого не случается.Это может быть результатом несбалансированного питания (например, определенные ограничения во время диеты или однообразное питание, как часто бывает в детском возрасте, когда ребенок любит что-то одно — макароны или пюре — и не ест достаточно овощей и фруктов).Бывает, что какие-то витамины не усваиваются, бывает, что они быстро разрушаются, не успев принести пользу (например, витамин С у курильщиков).Самые известные следствия авитаминозов — цинга при нехватке витамина С, рахит у детей и размягчение костей у взрослых при нехватке витамина D. У нехватки витамина D есть и другие последствия, которые не сразу видны: его дефицит негативно сказывается на репродуктивной функции, особенно у мужчин, потому что он необходим для синтеза тестостерона.Банальный совет, но сходить к врачу. Не стоит самостоятельно назначать себе поливитаминные комплексы, толку от них мало.Врач назначит анализы и поможет скорректировать питание, определит, действительно ли вялость, утомляемость, раздражительность и плаксивость, плохое состояние кожи, волос и ногтей связаны с дефицитом каких-либо веществ в организме.Часто бывает, что чего-то действительно не хватает, но совсем не того, что вы думаете. Например, может не хватать вовсе не витаминов, а микроэлементов — йода, магния, железа. Могут быть неполадки в эндокринной системе — признаки у них как раз такие, какие в сознании огромного количества людей, бывают при «авитаминозе».Может быть весенняя депрессия — вот депрессия как раз бывает сезонной.В случае выявления нехватки витаминов и микроэлементов именно врач поможет подобрать необходимый вам комплекс витаминов, и это необязательно должны быть дорогие и разрекламированные БАДы.«Примерно у 70% пациентов, обратившихся ко мне зимой нехватка витамина D, поэтому можно сказать, что в той или иной степени в средних широтах, где мало солнечного света и витамин D не может синтезироваться в организме за счет солнечного, этот витамин необходим всем, — рассказала «Здоровью Mail.Ru» врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. — Из пищи мы тоже не можем получить его в нужных количествах: мы не можем съедать столько, скажем, сливочного масла, чтобы покрыть суточную необходимую дозу этого витамина: это просто вредно по другим причинам».При острой нехватке витамина D (ее может выявить только анализ) врачом назначается его терапевтическая доза, заниматься самолечением тут нельзя. Всем остальным зимой и ранней весной может быть рекомендована профилактическая доза — 500 международных единиц в сутки.На приеме мы расспрашиваем пациента о питании: ест ли он зелень, овощи и фрукты — источники витамина С.Если нет, то возможно назначение витамина С. Кроме того, витамин С необходим почти всем людям зимой и ранней весной, потому что многие продукты теряют его при долгом хранении: яблоки весной — уже не те, брокколи — тоже.Действительно, люди, которые курят, постоянно испытывают дефицит витамина С, им также зимой и в начале весны может быть рекомендована доза витамина С — до 1 мг/ сутки.Всем остальным в этот период тоже можно рекомендовать принимать этот витамин в дозе 0,5 мг в виде аскорбиновой кислоты или лимонного сока, но здесь очень важно учитывать, что при гастритах и повышенной кислотности делать это нельзя — или только после консультации с врачом и его конкретных рекомендаций.Поздней весной и летом, с появлением на столе продуктов нового урожая и большого количества овощей и зелени, надо прекращать прием искусственного синтезированного витамина С, так как он мешает усвоению естественного витамина из пищи.Это касается и многих других витаминов, поэтому прием поливитаминов не в зимний и ранневесенний период обычно приносит больше вреда, чем пользы, советует специалист.