Народные рецепты от отеков: 6 лучших рецептов

Если вас беспокоит такая проблема, как отеки, можно воспользоваться проверенными временем рецептами народной медицины.Купырь укрепляет стенки сосудов и оказывает сильное мочегонное действие. Для отвара из корней купыря: 1 ст. ложка купыря, 1 стакан кипятка.Заваривают купырь кипятком, кипятят на водяной бане 30 мин, настаивают 20 мин, затем процеживают через 2–3 слоя марли, доводят объем кипяченой водой до начального. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 мин до еды. Молодые листья купыря добавляют в салаты. Листья зрелого купыря перед употреблением предварительно выдерживают 1–2 мин в кипящей воде.Помогает от отеков под глазами. Перед сном пьют свежевыжатый сок тыквы ? стакана с 1 ч. ложкой меда.1 часть травы репешка, 2 части желтушника серого, 1 часть хвоща полевого, ? часть подмаренника настоящего, 2 части сурепки, 1 часть бессмертника однолетнего, 3 части овса посевного, 1 часть корень левзея сафлоровидного.1 ст. ложку сбора заливают ? л кипятка. Настаивают сбор 2 ч. Принимают по ? стакана 4 раза в день.10 частей плодов шиповника, 10 частей колосков овса, 5 частей семян льна, 5 частей корня цикория.Смесь измельчают в кофемолке. 1 ст. ложку сбора заливают 1 стаканом кипятка и настаивать в термосе 6 ч. Настой процеживают и принимают 3 раза в день по ? стакана за 30 мин до еды.Спорыш, листья березы.1 ч. ложку сырья заливают 200 мл воды, кипятят 15 мин, затем настаивают 30 мин. Пьют утром и днем по ? стакана независимо от еды.1 л воды, 4 ст. ложки льняного семени.Заливают водой льняное семя, ставят на плиту и кипятят 10–15 мин. Затем кастрюлю закрывают крышкой и оставляют настаиваться на 1 ч. Отвар процеживают. Для вкуса добавляют лимонный, яблочный или другой свежевыжатый фруктовый или овощной сок. Принимают отвар в горячем виде по ? стакана через каждые 2 ч (6–8 раз в день). Отеки начнут уменьшаться через 2–3 недели.