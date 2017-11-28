Сбалансированное меню при анемии

Нередко анализ крови показывает, что у годовалого малыша пониженный гемоглобин, то есть анемия. Ее типичные признаки, к которым относятся вялость, бледность, снижение аппетита, могут и не проявляться, но анализ крови должен стать сигналом родителям о том, что не все благополучно.И если вовремя не принять меры, то болезнь будет прогрессировать!Главным поставщиком железа в организм человека является мясо. Чтобы оно правильно усвоилось нужен витамин С, который в больших количествах содержится в овощах, фруктах.Уровень гемоглобина может понизиться из-за болезней, если ребенок часто болеет. При этом организм расходует много железа на борьбу с инфекцией. Получатся замкнутый круг: анемия снижает защитные силы организма, и организм болеет, а заболевания в свою очередь провоцируют появление анемии. Вот почему маленьким деткам, особенно в тех случаях, когда они часто болеют, надо проверять уровень гемоглобина.Иногда в появлении анемии у ребенка виноваты сами родители. Одни полагают, что мясо тяжело воспринимает детский организм, другие предпочитают вегетарианское питание и приобщают к нему ребенка. А это верный путь приобрести дефицит железа. Детский организм интенсивно растет и остро нуждается в железе, сообщают эксперты журналу LadyHealth.com.ua. Задача мамы состоит в том, чтобы продуманно и вовремя пополнять запас железа в организме малыша.Годовалому малышу надо давать пюре из нежирных сортов мяса: говядины, телятины, куриных грудок, индейки, кролика. Когда ребенку исполнится полтора года, можно постепенно приучать его к мясным тефтелям, биточкам, фрикаделькам. Готовить лучше всего на пару. Так сохраняется больше питательных веществ. Котлетки можно немного обжарить перед тем, как поместить их в пароварку, или в духовку, чтобы потушить.Не стоит отказываться от блюд из печени, особенно телячьей: она особенно богата железом.Выбирайте те яблоки, которые на срезе быстро темнеют: это означает, что фрукт содержит много железа, и оно быстро окисляется на воздухе.