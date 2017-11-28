Сколько времени можно прожить без воды

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Ответ на вопрос о том, сколько человек может прожить без воды, неоднозначен. Американский физиолог Е. Ф. Адольф выяснил, что на скорость появления жажды влияет температура и влажность окружающей среды, а также степень двигательной активности человека. Помимо этого, значение имеет возраст индивида, его вес, метаболизм и другие характеристики организма.Профессор биологии Университета Джорджа Вашингтона Рэндалл К. Пэкер в статье для Scientific American отметил, что ребёнок, который остался один в душной машине, или спортсмен, который усиленно тренируется в жаркую погоду, может получить обезвоживание, приводящее к летальному исходу, в течение нескольких часов. В то же время взрослый здоровый человек, находясь в комфортных условиях, может протянуть без воды около недели.«Вы можете продержаться 100 часов без воды при средней температуре на открытом воздухе, — приводит Independent слова Клода Пинтадоси из Университета Дьюка. — Если температура ниже, то вы сможете протянуть немного дольше. Если вы подвергаетесь воздействию прямых солнечных лучей, то меньше».Исследователи отмечают, что неделя — это верхняя планка возможностей организма прожить без воды. Однако в истории есть случаи, когда люди, попавшие в экстремальные ситуации, смогли прожить дольше. При этом большинство учёных сходятся во мнении, что в среднем летальный исход наступает после 3-4 дней жизни без воды. А в сухом и жарком климате это время сокращается до 1-2 дней.