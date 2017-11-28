Сколько времени можно прожить без еды

Какие ещё факторы влияют на срок выживания без еды?

Что показывает практика?

Исследования, которые показывают, сколько человек может прожить без еды, носят теоретический характер, т. к. наука не признаёт опыты, отличающиеся антигуманностью. Поэтому единых данных по этому вопросу нет, хотя большинство ученых считает, что прожить без еды больше двух месяцев практически невозможно.BBC со ссылкой на Британскую ассоциацию питания пишет, что человек имеет шанс прожить до двух месяцев, в случае если имеет доступ к воде. Если же голодовка сухая, то смерть наступает гораздо быстрее: через 8-10 дней. Похожее мнение можно найти в книге о голодовке. Он заявляет, что на ранней стадии голодания (примерно на первой неделе) самая большая угроза — это пониженное артериальное давление. Если же организм лишается и еды, и воды, то на этой стадии, как правило, наступает смерть.в своей книге «Энциклопедия выживания. Выживание в зоне вооруженных конфликтов» предполагает, что предельный срок голодания при наличии питья у взрослого человека достигает 60-70 дней. Автор отмечает, что чем старше человек, тем дольше будет этот срок, т. к. с возрастом обмен веществ замедляется. Также он делает вывод, что женщины легче переносят голодание, чем мужчины.На холоде или при сильной жаре организм сможет продержаться без еды меньше, чем в комфортных условиях. Также время выживания без еды зависит от возраста человека, его веса, метаболизма, активности и запасов энергии, которые есть в его организме.Наличие жировой прослойки позволит протянуть без еды дольше, ведь в течение первых дней голодовки организм сможет использовать собственные энергетические резервы без существенной угрозы для здоровья. Уже к концу первой недели тело «возьмется» за ресурсы мышечных тканей, поэтому чем они более развиты, тем больше шансов выжить. После того как организм истощает запасы, он начинает потреблять ткани жизненно важных органов: по данным BBC, спустя две недели голодания человеческий организм начинает разрушаться.При этом, как пишет Борис Кудряшов, «при равной упитанности и одинаковых условиях разные люди могут погибать в весьма разные сроки». Автор связывает это с состоянием центральной нервной системы, характером обмена веществ и множеством других факторов.По мнению, решающую роль при выживании также играет психическое состояние человека. «Некоторые могут впасть в панику и потерять веру, в то время как другие не оставляют надежду и проявляют находчивость», — приводит слова Джозефа BBC.один из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании, в возрасте 74 лет пережил 21 день полного голодания, позволяя себе только несколько глотков воды в день.В 2006 году японецпрожил 24 дня в горном лесу без пищи, после того как пропал без вести на горе Рокко в западной Японии. Один из альпинистов нашёл мужчину без сознания, у того был едва заметный пульс, а температура тела упала до 22 °C. Врачи, которые боролись за жизнь Учикоши, заявили, что его организм впал в состояние, подобное спячке животных. Это и спасло жизнь мужчине, который в итоге поправился.В 2012 году произошёл похожий случай на севере Швеции. Примерно в километре от главной дороги был обнаружен автомобиль, в котором в течение двух месяцев находился. Всё это время мужчина питался только снегом и смог выжить. При этом температура воздуха в этом районе достигала -30 °C.