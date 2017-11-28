ТОП-7 простых средств для нормализации холестерина и очищения сосудов

Заболевания сердечнососудистой системы – самая распространенная причина смерти во многих странах мира. В большинстве случает сердечный приступ происходит, когда замедлен или остановлен приток крови в какую-то часть сердечной мышцы. Кровь перестает поступать, когда одна из артерий, поставляющих кровь в сердце, перегорожена жировыми бляшками, которые являются признаками атеросклероза, сердечнососудистого заболевания.Общей причиной образования бляшек является повышение уровня холестерина в крови. Поэтому крайне важно следить за его уровнем и бороться с его повышением, в чем помогут средства народной медицины.При употреблении этого овоща снижается уровень холестерина в крови, в стенках сосудов, в печени и почках. Соединения калия улучшают работу сердца, способствуют выведению из организма излишков воды. Они особенно полезны людям пожилого возраста, а также при сердечнососудистых заболеваниях, при отеках, связанных с ослаблением работы сердца и заболеваний печени. Баклажаны употребляют для профилактики и лечения атеросклероза.Умеренное потребление спиртного (20-40 мл в день) снижет риск инфаркта миокарда на 25-40%. Считается, что этанол предупреждает возникновение заболеваний сердца, снижая уровень липопротеинов низкой плотности (ЛНП), то есть плохого холестерина в крови. Особенно полезно есть темный виноград, пить его сок или выпивать стакан «Каберне» в день.При заболеваниях печени и желчного пузыря пить настой свежей или сухой травы (3ч.л. сырья залить 200 мл кипятка, дать настояться 4 часа, процедить) по полстакана 3 раза в день перед едой в течение 20-25 дней. Настой активизирует выделение желчи, в которой увеличивается содержание пигментных веществ, кислот и холестерина.Плоды имеют антисклеротические и тонизирующие свойства, пектин, содержащийся в волокнистых перегородках грейпфрута, может снижать уровень холестерина в крови и открывать закупоренные артерии.Клетчатка дыни усиливает перистальтику кишечника и способствует выведению холестерина. Кроме того, наличие большого количества фолиевой кислоты делает ее вдвойне полезно при атеросклерозе.Нормализует давление, снижает уровень холестерина в крови.Употребление всего двух морковей в день снижает уровень холестерина в крови на 10-20%. Морковь богата клетчаткой, углеводами из группы пектинов.