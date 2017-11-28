Помощь при холецистите: 5 натуральных желчегонных средств

Холецистит – это воспаление желчного пузыря, одно из заболеваний органов пищеварения. Как правило, болезнь развивается на фоне желчнокаменной болезни. По характеру течения заболевания различают острый и хронический холецистит.Острый холецистит – наиболее распространенное осложнение желчнокаменной болезни: у 95 % людей, страдающих острым холециститом, есть камни в желчном пузыре. Это объясняется тем, что образующиеся желчные камни попадают с желчью в протоки и закупоривают их, нарушая естественный отток, что приводит к выбросу веществ, вызывающих воспаление. В ответ на повреждение стенка желчного пузыря начинает вырабатывать больше жидкости, что еще более усугубляет ситуацию. К холециститу легко присоединяется инфекция, которая может вызвать омертвение тканей желчного пузыря и его прободение (разрыв стенки).Если процесс прекращается самостоятельно, без лечения, то желчный пузырь теряет свою эластичность и становится сжатым, что приводит к неспособности желчного пузыря накапливать и изгонять желчь.Хронический холецистит – заболевание, которое может годами протекать бессимптомно, либо перейти в острую форму, либо проявиться осложнениями.Причины возникновения холецистита:- заболевания органов желудочно-кишечного тракта;- наличие паразитов (лямблий, аскарид);- травмы желчного пузыря и печени;- наличие очагов хронической инфекции;- нарушения иммунного статуса;- частые запоры;- нерегулярное питание;- частые переедания;- малоподвижный образ жизни;- беременность.Возбудителями заболевания часто являются микробы – кишечная палочка, стрептококки, энтерококки, стафилококки, которые попадают в желчный пузырь из кишечника по желчевыводящим протокам. Попадание микробов в желчный пузырь может происходить не только через кишечник, но и с током крови или лимфы.Появлению и развитию заболевания способствуют гастрит (при нем снижается секреторная активность желудка), желчнокаменная болезнь (нарушается отток желчи), дискинезия (нарушение двигательной активности желчного пузыря и желчевыводящих путей).При воспалении желчного и мочевого пузыря пить теплым отвар листьев (2ст.л. сырья на 200 мл кипятка) по четверти стакана 3 раза в день после еды.При гепатохолецистите, холецистите и холангите принимать настойку корня (готовится в соотношении 1:10 на водке) по 50-60 капель 3 раза в день в течение 2-3 недель.При гепатите и холецистите пить холодный настой травы (2ч.л. сырья залить 1 стаканом кипяченой воды комнатной температуры, дать настояться 4 часа, процедить) по трети стакана 3 раза в день перед едой.При холангите, холецистите, желчнокаменной болезни как желчегонное средство пить настой смеси трав (1 ст.л смеси травы чистотела большого, цветков боярышника кроваво-красного и листьев мяты перечной, взятых в соотношении 2:2:3, залить 1 стаканом кипятка, дать настояться до охлаждения, процедить) по трети стакана 3 раза в день.При хроническом холецистите, холангите, ангиохолите пить теплым отвар соцветий (3ст.л. сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза в день за 15 минут до еды.Препараты цмина песчаного способствуют выработке желчи, уменьшают концентрацию желчных кислот, увеличивают уровень содержания холатов и билирубина и желчевыделение.