Прием аспирина чреват для беременных
По мнению исследователей из Копенгагенского университета, дети имеют больше шансов пострадать от церебрального паралича, если их мать принимала Аспирин во время беременности.
Согласно полученным данным, новорожденные были почти в 2,5 раза более склонны к развитию неизлечимого состояния, приводящему к проблемам с речью и движением.
Чтобы прийти к таким выводам, эксперты изучили 185617 матерей и их детей, опросив матерей по поводу использования болеутоляющих средств во время беременности. Около 5000 женщин принимали Аспирин, и практически аналогичное количество женщин принимали Ибупрофен.
Почти 90000 женщин использовали Парацетамол. У 357 детей были диагностированы проблемы, связанные с головным мозгом, а дети, родившиеся от матерей, которые принимали Аспирин во время беременности, подвергались более высокому риску развития церебрального паралича по обеим сторонам тела.
Младенцы, подвергшиеся воздействию Парацетамола в утробе матери, на 30% чаще имели общий церебральный паралич и на 50% чаще страдали от церебрального паралича обеих сторон тела. Сообщается, что Ибупрофен практически никак не влиял на риск развития данного заболевания.
Медики полагают, что Аспирин и Парацетамол могут вызывать токсические интоксикацию в развивающемся мозге, приводя к его повреждению, или могут нарушить уровень материнских гормонов, необходимых для регулирования развития мозга малыша.
Ученые настаивают на том, что полученные результаты не доказывают, что указанные лекарства непосредственно вызывают церебральный паралич, и для подтверждения данной связи необходимы дополнительные исследования.
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Добавил ignat в категорию Фармакология
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