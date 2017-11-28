Характерные признаки панических атак, на которые следует обратить внимание
Не каждый сможет распознать у себя паническую атаку, приняв это состояние за всплеск эмоций. На самом деле, панические атаки встречаются довольно часто и это при том, что к профессиональным медикам обращаются далеко не все.
Кто подвержен паническим атакам?
Зачастую, панические атаки настигают курильщиков, людей с пищевой и алкогольной зависимостями, тех, кто постоянно лежит и мало двигается, имеет склонность к тому, чтобы принимать любую информацию близко к сердцу, а также чрезмерно эмоциональные люди, имеющие за душой множество страхов.
Первые признаки панических атак:
- ускоренное биение сердца;
- навязчивость какой-то мысли, доставляющей человек неприятные ощущения страха или волнения;
- нередко в процессе панической атаки человек думает о том, что вот-вот он умрет, а его никто не спасет;
- повышенное выделение пота;
- осложнения в дыхании, возможна даже одышка;
- потеря сознания;
- головокружение и головная боль;
- онемение конечностей;
- повышение артериального давления;
- бессонница;
- невозможность сконцентрировать взгляд на каком-то предмете.
Если ничего не предпринимать и не лечить человека с паническими атаками, то со временем у него может развиться паническое расстройство или другое психическое заболевание.
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Добавил ignat в категорию Психиатрия
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