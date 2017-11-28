Характерные признаки панических атак, на которые следует обратить внимание

Психотерапевты рассказали, как распознать панические атаки и что с этим делать.

Не каждый сможет распознать у себя паническую атаку, приняв это состояние за всплеск эмоций. На самом деле, панические атаки встречаются довольно часто и это при том, что к профессиональным медикам обращаются далеко не все.

Кто подвержен паническим атакам?

Зачастую, панические атаки настигают курильщиков, людей с пищевой и алкогольной зависимостями, тех, кто постоянно лежит и мало двигается, имеет склонность к тому, чтобы принимать любую информацию близко к сердцу, а также чрезмерно эмоциональные люди, имеющие за душой множество страхов.

Первые признаки панических атак:

- ускоренное биение сердца;

- навязчивость какой-то мысли, доставляющей человек неприятные ощущения страха или волнения;

- нередко в процессе панической атаки человек думает о том, что вот-вот он умрет, а его никто не спасет;

- повышенное выделение пота;

- осложнения в дыхании, возможна даже одышка;

- потеря сознания;

- головокружение и головная боль;

- онемение конечностей;

- повышение артериального давления;

- бессонница;

- невозможность сконцентрировать взгляд на каком-то предмете.

Если ничего не предпринимать и не лечить человека с паническими атаками, то со временем у него может развиться паническое расстройство или другое психическое заболевание.
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Добавил ignat в категорию Психиатрия

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