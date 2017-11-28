Характерные признаки панических атак, на которые следует обратить внимание

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Психотерапевты рассказали, как распознать панические атаки и что с этим делать.Не каждый сможет распознать у себя паническую атаку, приняв это состояние за всплеск эмоций. На самом деле, панические атаки встречаются довольно часто и это при том, что к профессиональным медикам обращаются далеко не все.Зачастую, панические атаки настигают курильщиков, людей с пищевой и алкогольной зависимостями, тех, кто постоянно лежит и мало двигается, имеет склонность к тому, чтобы принимать любую информацию близко к сердцу, а также чрезмерно эмоциональные люди, имеющие за душой множество страхов.- ускоренное биение сердца;- навязчивость какой-то мысли, доставляющей человек неприятные ощущения страха или волнения;- нередко в процессе панической атаки человек думает о том, что вот-вот он умрет, а его никто не спасет;- повышенное выделение пота;- осложнения в дыхании, возможна даже одышка;- потеря сознания;- головокружение и головная боль;- онемение конечностей;- повышение артериального давления;- бессонница;- невозможность сконцентрировать взгляд на каком-то предмете.Если ничего не предпринимать и не лечить человека с паническими атаками, то со временем у него может развиться паническое расстройство или другое психическое заболевание.