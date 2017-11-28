Отказ от прививок связали с приверженностью к альтернативной медицине

Научная группа во главе со специалистом из Университета Западной Австралии (University of Western Australia) впервые проанализировала, есть ли связь между склонностью к отказу от прививок среди родителей и их же доверием к средствам комплементарной и альтернативной медицины. В ходе двух небольших исследований ученые в 2013-2015 годах взяли интервью у 29 человек. Все эти люди либо полностью отказывались от прививок для своих детей, либо делали только часть, либо вакцинировали детей с некоторой задержкой, не по графику.Оказалось, что многие из этих людей, особенно те, кто считал вакцины токсичными и вредными для организма, часто полагались на препараты, относящиеся к нетрадиционной медицине (это, например, гомеопатия, лечение травами, китайская медицина). Эти препараты использовались как профилактически, так и во время болезни и после выздоровления, и многие опрошенные антипрививочники называли их безвредными, а также считали, что в сфере терапии нетрадиционными способами нет настолько сильной заинтересованности производителей в деньгах. Такие родители выступали за автономию, свободу выбора и действий.С другой стороны, небольшое количество респондентов – в основном те, кто делал детям хотя бы часть прививок – более скептически относились к использованию альтернативной медицины, а некоторые из них считали, что и в этой сфере также превалируют финансовые интересы. Ученые заключили, что нельзя говорить о прямых причинно-следственных связях – ни отказ от прививок не ведет к тому, что люди начинают использовать средства альтернативной медицины, ни наоборот – но, несомненно, некие симбиотические ассоциации имеются. Что интересно, при переломах и некоторых медицинских диагнозах все опрошенные предпочитали обращаться за помощью не к целителям, а к дипломированным врачам.