Воздух в закрытом автомобиле вреден для здоровья!

Большинство автомобилистов, садясь в машину, привычно включают кондиционер. Однако проведённые недавно масштабные исследования западных учёных показали, что воздух в автомобиле, долгое время простоявшем запертым, может быть опасен для здоровья.Дело в том, что исходным сырьём для производства различных веществ, используемых при оборудовании автомобиля, является химическое соединение бензол. Бензол содержится в синтетической резине, пластмассе, красителях и так далее.После того как автомобиль несколько часов простоял запертым, даже в тени, концентрация бензола в воздухе внутри машины составляет около 600 мг. Если же запертая машина находилась на солнце, при высоких температурах воздуха, концентрация бензола может достигнуть 2000 мг. и выше, превысив, таким образом, предельно допустимый уровень, в десятки раз.Бензол, как и десятки других летучих органических соединений, может выделяться из ковровых и виниловых покрытий в машине, из сидений, рулевого колеса, и так далее.Чем больше автомобиль эксплуатируется, тем ниже становится уровень упомянутых веществ. И все же, исследователи рекомендуют, прежде чем включить кондиционер и отправиться в путь, проветрить машину в течение, как минимум десяти минут.