Ученые не рекомендуют отвозить детей в школу на машине
Специалист подчеркивает: нет безопасного уровня загрязнения воздуха. Даже легкое загрязнение способно вызвать астму у детей. По мнению эксперта, дети должны добираться до школы пешком или на велосипеде. Кстати, до этого ученые из Барселоны выяснили, что загрязнение воздуха негативно влияет на память детей.
В исследовании приняли участие больше 1200 детей в возрасте от семи до 10 лет, учившихся в 39 школах. Каждый доброволец ежедневно ходил в школу.
За 12 месяцев исследователи несколько раз измерили объем внимания и рабочей памяти участников. Также специалисты оценили уровень воздействия загрязнителей на добровольцев по пути в школу и домой.
Ученые обнаружили: воздействие ТЧ2,5 и технического углерода препятствовало увеличению объема рабочей памяти у детей. Из-за высоких уровней ТЧ2,5 и технического углерода объем рабочей памяти уменьшался на 4,6% и 3,9% соответственно. По словам исследователей, детям стоит ходить в школу по наименее загрязненному маршруту.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил labus в категорию Педиатрия
Добавить комментарий