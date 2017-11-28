Ученые не рекомендуют отвозить детей в школу на машине

Профессор Саутгемптонского университета Стивен Холгейт говорит, что в машине в районе заднего сиденья уровень воздействия токсичных соединений может быть в три раза выше, чем на улице. Кроме того, дети, которых возят на машине, лишаются возможности пообщаться с другими детьми по пути в школу и рискуют стать тучными.Специалист подчеркивает: нет безопасного уровня загрязнения воздуха. Даже легкое загрязнение способно вызвать астму у детей. По мнению эксперта, дети должны добираться до школы пешком или на велосипеде. Кстати, до этого ученые из Барселоны выяснили, что загрязнение воздуха негативно влияет на память детей.В исследовании приняли участие больше 1200 детей в возрасте от семи до 10 лет, учившихся в 39 школах. Каждый доброволец ежедневно ходил в школу.За 12 месяцев исследователи несколько раз измерили объем внимания и рабочей памяти участников. Также специалисты оценили уровень воздействия загрязнителей на добровольцев по пути в школу и домой.Ученые обнаружили: воздействие ТЧ2,5 и технического углерода препятствовало увеличению объема рабочей памяти у детей. Из-за высоких уровней ТЧ2,5 и технического углерода объем рабочей памяти уменьшался на 4,6% и 3,9% соответственно. По словам исследователей, детям стоит ходить в школу по наименее загрязненному маршруту.