Ученые настоятельно рекомендуют выходить из дома каждый день

Социальная активность и желание выходить в свет - ключ к здоровью и долголетию, показало исследование. Ученые наблюдали за группой лиц 70-90 лет. Оказалось, люди, каждый день выходившие из дома, имели сниженный риск смерти. Они чаще взаимодействовали с окружающим миром, что позитивно сказывалось на их состоянии.Что важно, плюсы от любого "выхода в свет" наблюдались даже у людей с низким уровнем физической активности в целом, говорит автор исследования Джереми Джейкобс из Медицинского центра "Хадасса" (Иерусалим).При этом недавно было доказано, что готовность идти на контакт с другими людьми во многом обусловлена генами. Так, исследователи из Национального университета Сингапура обнаружили, что люди, у которых повышен уровень экспрессии гена CD38, а также имеются определенные особенности в нуклеотидной последовательности гена CD157, общительнее и дружелюбнее остальных. У них больше друзей и лучше развиты социальные навыки.В исследовании приняли участие больше 1300 молодых добровольцев. Ученые хотели узнать, как гены CD38 и CD157 влияют на социальные навыки. Участники заполнили три опросника. Они ответили на вопросы о социальных отношениях, важности дружбы, количестве близких друзей.У людей с высоким уровнем экспрессии CD38 было больше близких друзей. Данная корреляция оказалась наиболее тесной у мужчин. По словам специалистов, гены CD38 и CD157 регулируют высвобождение окситоцина - "гормона любви". Данный гормон играет важную роль в социальной жизни.