«Залог успеха»: что нужно, чтобы дети получали хорошие оценки

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По данным нового исследования, проведенного в Университете Гранады, у детей, находящейся в хорошей физической форме, больше серого вещества в ряде корковых и подкорковых областей мозга. А больший объем серого вещества связан с высокой успеваемостью.В исследовании приняли участие более 100 детей с избыточным весом или ожирением.Ученые установили: структура мозга и успеваемость детей напрямую зависели от физической формы. Так, высокая аэробная выносливость была тесно связана с большим объемом серого вещества в премоторной коре, дополнительной моторной коре, гиппокампе, хвостатом ядре, нижней височной извилине, парагиппокампальной извилине, шпорной коре. Эти области мозга отвечают за исполнительные функции, обучение, моторику и зрение.Хорошие двигательные способности оказались связаны с большим объемом серого вещества в двух зонах, имеющих отношение к обработке языка и чтению (нижней лобной извилине и верхней височной извилине).Сила мышц не влияла на объем серого вещества. Кроме того, специалисты обнаружили, что дети, у которых благодаря хорошей физической форме было больше серого вещества в корковых и подкорковых областях мозга, лучше учились.