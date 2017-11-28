Калий для сосудов: самые полезные продукты

Соли калия необходимы для нормального функционирования всех мягких тканей организма: сосудов, капилляров, мышц, и особенно сердечной мышцы, а также клеток мозга, печени, почек, нервов, желез внутренней секреции и других органов. Калий в организме способствует ясности ума, улучшая снабжение мозга кислородом, помогает избавиться от шлаков и токсичных веществ, способствует снижению кровяного давления, а также помогает при лечении аллергии. Калий необходим для оптимальной энергии, здоровья нервов, физической силы и выносливости.Как кальций незаменим для наших костей, зубов и ногтей, то есть для всех твердых тканей, так калий необходим всем мягким тканям. Он входит в состав внутриклеточных жидкостей (50 % всех вод в нашем организме приходится на калий). Вместе с натрием калий регулирует водный баланс в организме и нормализует ритм сердца.Калий поддерживает все мышцы и нервную систему в нормальном состоянии. Для сердца он особенно важен, потому что является прекрасным противосклеротическим средством: мешает солям натрия накапливаться в сосудах и клетках.Апельсины, бананы и печеный картофель (или просто картофель в мундире) издавна являются общепризнанными источниками калия. Поэтому их стоит регулярно включать в свой ежедневный рацион.Дыня является еще одним превосходным источником калия. Для разнообразия можно употреблять ее сок или готовить из нее пюре — мякоть у этого плода достаточно нежная.Очень велико содержание калия в арбузах. Опять же для разнообразия вкусовых ощущений можно изготавливать из них сок или пюре.Бобовые, такие как фасоль обыкновенная, фасоль лима и чечевица, также содержат много калия, а кроме того, еще и белок. Из всех бобовых получаются замечательные супы.Вы можете повысить содержание калия в супах домашнего приготовления, если добавите в них пастернак, брюкву, картофель или тыкву.Вполне можно увеличить содержание калия в рационе, просто добавляя тертую морковь к салатам собственного приготовления.Плоды авокадо также содержат много калия и служат превосходным дополнением к различным салатам и сандвичам. Кроме того, авокадо содержит высококачественный белок и весьма важные для организма жирные кислоты, о которых речь впереди.