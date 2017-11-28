Ученые обнаружили новые полезные свойства гороха

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Медики считают, что экстракт гороха могут использовать люди, страдающие от гипертонии, для профилактики заболеваний почек.В горохе содержатся вещества, способные оказать положительное влияние на работу почек и сердечно-сосудистой системы, считают канадские исследователи.Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что определенная комбинация полезных веществ, содержащихся в экстракте гороха, оказывает заметное положительное воздействие на организм тех, у кого повышенное артериальное давление и, как следствие, — плохо функционируют почки.Медики считают, что экстракт гороха могут использовать люди, страдающие от гипертонии, для профилактики заболеваний почек. В свою очередь, у тех, кто страдает заболеванием почек, экстракт гороха может поспособствовать защите от возникновения гипертонии. Эксперты планируют создать из гороха добавку к пище, употребление которой в течение 6-8 месяцев снизит риск возникновения гипертонии и болезней почек на 20%.