Стресс в начале беременности способен ускорить рост потомства

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Стресс у матери в начале беременности способен отражаться на скорости роста потомства, ускоряя его или замедляя. Все зависит от того, на каком именно этапе родительница столкнулась со стрессовым настроением.Исследователи отмечают, что у млекопитающих пренатальный стресс матери оказывает воздействие на развитие потомства, однако в разных группах он может как замедляться, так и, напротив, заметно ускоряться. Представители Университета Нью-Мексико допускают, что замедление роста потомства наблюдается за счет снижения “отдачи” родителя в ходе беременности и лактации. После этого в силу вступает адаптивная изменчивость роста, и важность указанных процессов по мере взросления особи может меняться.В итоге оказалось, что те, кто пренатальный стресс пережил на ранних этапах, обычно характеризовались более высокими темпами роста на всех стадиях взросления, нежели те, кто его не испытывал вообще.