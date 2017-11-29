7 продуктов, которые спасут от морщин
На самом же деле в выборе еды вся суть. Минералы и питательные вещества, которые мы получаем из пищи, способны насытить нашу кожу влагой и продлить ее молодость надолго.
Овсянка
Сложные углеводы, к которым относится и овес, относятся к продуктам с низким гликемическим индексом. Это значит, что после того, как мы съели овсянку, в нашу кровь не выплескивается ударная доза сахаров, которая сбивает с толку организм и заставляет нас делать неправильные с точки зрения здорового питания вещи. Продукты с высоким гликемическим индексом же вызывают такие проблемы с кожей, как акне и морщины, поэтому стоит задуматься над тем, чтобы заменить рис и пасту к завтраку на овсянку.
Апельсины
В цитрусовых вообще и в апельсинах в частности очень много жидкости, которая так необходима клеткам кожи, чтобы они оставались молодыми и были способны противостоять разрушающим процессам. При этом апельсины — это источник витамина С, который, в свою очередь, помогает создавать тот самый коллаген — залог эластичной кожи.
Авокадо
Мононенасыщенный жир, из которого по сути и состоит авокадо, помогает вашей коже бороться с обезвоживанием. А обезвоженные ткани — это морщинистые и некрасивые ткани. Это ли не причина немедленно добавить авокадо в меню. К тому же здоровые жиры помогают организму усваивать важные для здоровья кожи питательные вещества. Авокадо может заменить вредные соусы вроде майонеза в салатах и при этом насытить не хуже куска мяса.
Постная говядина
Лучший источник высококачественного белка — это постная говядина. И если добавить ее в рацион в количестве одной порции 3 раза в неделю, можно временно перестать волноваться о запасах коллагена, который сохраняет кожу упругой. Правда, стоит помнить, что пережаренная говядина так же бесполезна для противодействия морщинам, как и любой другой вредный фастфуд. Поэтому тщательно следите за тем, чтобы куски говядины своевременно переворачивались на гриле и не подгорали.
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста — это отличный источник витаминов А и С, а также фолатов. Без этих составляющих кожа гораздо быстрее теряет коллаген и интенсивнее подвергается вредному воздействию ультрафиолета. Фолиевая кислота, которую можно получить из брюссельской капусты и многих других зеленых овощей, способна подарить коже минимум несколько лет жизни без морщин за счет сохранения упругости.
Лосось
Добавление лосося в рацион — это лучший, если не единственный самый быстрый способ заполучить для организма ценные омега 3 и омега 6 жирные кислоты. Эти вещества, полученные именно из рыбы, противодействуют тому процессу, который мы привыкли называть старением кожи. Другими словами, утрате коллагена, который делает кожу упругой и не подверженной образованию ранних морщин.
Виноград
В кожице винограда содержится поистине чудодейственное вещество под названием ресвератрол. Его многократно испытывали в различных экспериментах и пришли к выводу, что он способен замедлять процессы старения, включая иссушение кожи. Кроме того, ресвератрол способен защитить нас от вредного воздействия ультрафиолета. Но поскольку нужное для этого количество вещества довольно сложно накопить в организме, лучше дополнительно защищаться специальными кремами.
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