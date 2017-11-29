Пять причин не спать без одежды
В чем спать - твое личное дело. Но не все то, что в глянцах пишут о "голом" сне является правдой. По крайней мере 5 фактов говорят о том, что снимать трусы запрыгивая под одеяло обязательно.
А что, если произойдет пожар/воры/захочется в туалет
Есть немало причин, которые неожиданно могут поднять тебя с кровати посреди ночи. Когда действовать нужно быстро, лучше быть хотя бы в футболке.
Между интимными частями тела и простыней должен быть барьер
Даже самое чистое постельное белье имеет на себе микробы. Мы уже не говорим о том, как многие не любят менять его и затягивают этот процесс на несколько недель.
Ночью бывает очень холодно
Во время сна температура тела меняется. Поэтому ты неоднократно будешь просыпаться от холода.
Если ты спишь голышом, то твоя половинка на подсознательном и сознательном уровнях будет знать, что секс ей светит. Причем, в любое время ночи. Поэтому, готовься!
Пижамы такие стильные
Сейчас создают невероятной красоты одежду для дома и сна. А спать голышом, значит отказываться от еще одной вещи, которая радует глаз и поднимает настроение.
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