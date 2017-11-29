Пять причин не спать без одежды

Идеальный сон, после которого чувствуешь себя энерджайзером - настоящая фантастика. Особенно, если спать без пижамы.В чем спать - твое личное дело. Но не все то, что в глянцах пишут о "голом" сне является правдой. По крайней мере 5 фактов говорят о том, что снимать трусы запрыгивая под одеяло обязательно.Есть немало причин, которые неожиданно могут поднять тебя с кровати посреди ночи. Когда действовать нужно быстро, лучше быть хотя бы в футболке.Даже самое чистое постельное белье имеет на себе микробы. Мы уже не говорим о том, как многие не любят менять его и затягивают этот процесс на несколько недель.Во время сна температура тела меняется. Поэтому ты неоднократно будешь просыпаться от холода.Если ты спишь голышом, то твоя половинка на подсознательном и сознательном уровнях будет знать, что секс ей светит. Причем, в любое время ночи. Поэтому, готовься!Сейчас создают невероятной красоты одежду для дома и сна. А спать голышом, значит отказываться от еще одной вещи, которая радует глаз и поднимает настроение.