4 главные причины, чтобы не принимать пищу перед телевизором

Все мы слышали о том, что принимать пищу во время просмотра телевизора не рекомендуется. Эксперты в области здорового питания из Испании назвали 4 основные причины, по которым нам стоит отказаться от этой привычки.Когда человек принимает пищу перед телевизором, он не обращает внимания на сигналы о насыщении, получаемые мозгом. Дело в том, что человек отвлечен просмотром телепрограмм, а это мешает ему осознать, как много пищи он уже употребил. В результате возникает риск переедания и развития лишнего веса.Такое не слишком приятное название носит пища, содержащая множество калорий и не имеющая при этом почти никакой ценности для здоровья вроде чипсов, газированной воды, разного рода фастфуда и так далее. Чаще всего именно эти продукты питания употребляют люди, которые предпочитают одновременно смотреть телевизор. Кроме того, телевизионная реклама часто навязывает нам образы фастфуда и тому подобных неполезных продуктов, подсознательно влияя на наш выбор. Опубликованное журналом International Journal of Communication and Health исследование показало, что просматривающие слишком много телевизора люди чаще налегают на пустые калории.Сразу несколько исследований пришли к выводу о том, что прием пищи перед телевизором повышает риск ожирения, особенно у детей. Также просмотр телевизора на протяжении длительного времени замедляет скорость метаболизма, что приводит к скоплению жира в области талии. Поэтому вместо затяжных телевизионных обедов и ужинов лучше принимать здоровую пищу и чаще нагружать себя спортом.И вновь отметим, что когда наш мозг отвлечен на просмотр телевизионных программ, то ощущение удовлетворения от приема пищи блокируется. Даже если вы съедите очень много, у вас всё равно не появится чувства насыщения и радости по этому поводу. Нахождение перед телевизором в этот момент обеспечивает механическую отправку в рот пищи без понимания того, как много, и что именно вы едите.