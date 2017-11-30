Названы мешающие похудеть овощи

Даже овощи, вопреки расхожему представлению о них, могут способствовать набору лишнего веса – это подтвердило исследование специалистов из Гарвардского университета. Вывод ученых о том, что некоторые овощи и растения мешают процессу похудения, подтвердили данные, которые собирались на протяжении более 20 лет.Исследователи из Гарварда проанализировали информацию из пищевых дневников, которые вели несколько тысяч добровольцев, мужчин и женщин. Ученые просили испытуемых фиксировать употребление продуктов из перечня, включавшего более 130 наименований. Анализ этих дневников показал: растительные продукты с высоким содержанием крахмала мешают худеть, а иногда и вовсе помогают набрать вес.Самыми популярными крахмалистыми овощами являются кукуруза, горох и картофель. Ученые советуют контролировать их употребление. Такие овощи, по их словам, являются отличным дополнением к рациону, - но строго при условии, что не используются как ингредиенты в жареных, жирных и калорийных блюдах.Наилучшими продуктами, помогающими иметь стройную фигуру, как выяснилось во время исследования, являются те, что содержат в себе много пищевых волокон.