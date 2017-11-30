Ученые выяснили, что чаще всего вызывает потерю зрения

Макулодистрофия в любом проявлении приводит пациентов к частичной или полной потере зрения. Учёные долго не могли выяснить первопричину её возникновения, но теперь они уже готовятся к созданию лекарств.Макулодистрофия проявляется у людей во взрослом возрасте, но определить её на начальных этапах и заняться экстренным лечением удаётся крайне редко. Группа учёных из Университета Вирджинии провела исследования и выяснила, что появлению болезни предшествует повышенный уровень фермента cGAS в глазном яблоке. Этот фермент играет значимую роль в иммунном ответе на инфекционные раздражители. Отсюда следует, что потеря зрения во взрослом возрасте происходит из-за вируса или бактерии в первую очередь.Учёные нацелены на создание препарата, который будет понижать уровень cGAS и одновременно бороться с возбудителем. Предположительно, на разработку лекарства потребуется несколько лет, а после – столько же для проведения тестов на эффективность и безопасность.