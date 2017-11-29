7 продуктов, которые спасут от морщин

О гладкой молодой коже мечтают даже те, у кого она пока что имеется. И наблюдать в бездействии, как она покрывается морщинами, не нравится никому. Но парадоксально, что сбалансировать свой рацион под нужды именно кожи так, чтобы она дольше не старела, мало кто решился. От недостатка ли знаний или от неверия в чудодейственные свойства некоторых продуктов, но люди продолжают считать, что едой делу не поможешь.На самом же деле в выборе еды вся суть. Минералы и питательные вещества, которые мы получаем из пищи, способны насытить нашу кожу влагой и продлить ее молодость надолго.Сложные углеводы, к которым относится и овес, относятся к продуктам с низким гликемическим индексом. Это значит, что после того, как мы съели овсянку, в нашу кровь не выплескивается ударная доза сахаров, которая сбивает с толку организм и заставляет нас делать неправильные с точки зрения здорового питания вещи. Продукты с высоким гликемическим индексом же вызывают такие проблемы с кожей, как акне и морщины, поэтому стоит задуматься над тем, чтобы заменить рис и пасту к завтраку на овсянку.В цитрусовых вообще и в апельсинах в частности очень много жидкости, которая так необходима клеткам кожи, чтобы они оставались молодыми и были способны противостоять разрушающим процессам. При этом апельсины — это источник витамина С, который, в свою очередь, помогает создавать тот самый коллаген — залог эластичной кожи.Мононенасыщенный жир, из которого по сути и состоит авокадо, помогает вашей коже бороться с обезвоживанием. А обезвоженные ткани — это морщинистые и некрасивые ткани. Это ли не причина немедленно добавить авокадо в меню. К тому же здоровые жиры помогают организму усваивать важные для здоровья кожи питательные вещества. Авокадо может заменить вредные соусы вроде майонеза в салатах и при этом насытить не хуже куска мяса.Лучший источник высококачественного белка — это постная говядина. И если добавить ее в рацион в количестве одной порции 3 раза в неделю, можно временно перестать волноваться о запасах коллагена, который сохраняет кожу упругой. Правда, стоит помнить, что пережаренная говядина так же бесполезна для противодействия морщинам, как и любой другой вредный фастфуд. Поэтому тщательно следите за тем, чтобы куски говядины своевременно переворачивались на гриле и не подгорали.Брюссельская капуста — это отличный источник витаминов А и С, а также фолатов. Без этих составляющих кожа гораздо быстрее теряет коллаген и интенсивнее подвергается вредному воздействию ультрафиолета. Фолиевая кислота, которую можно получить из брюссельской капусты и многих других зеленых овощей, способна подарить коже минимум несколько лет жизни без морщин за счет сохранения упругости.Добавление лосося в рацион — это лучший, если не единственный самый быстрый способ заполучить для организма ценные омега 3 и омега 6 жирные кислоты. Эти вещества, полученные именно из рыбы, противодействуют тому процессу, который мы привыкли называть старением кожи. Другими словами, утрате коллагена, который делает кожу упругой и не подверженной образованию ранних морщин.В кожице винограда содержится поистине чудодейственное вещество под названием ресвератрол. Его многократно испытывали в различных экспериментах и пришли к выводу, что он способен замедлять процессы старения, включая иссушение кожи. Кроме того, ресвератрол способен защитить нас от вредного воздействия ультрафиолета. Но поскольку нужное для этого количество вещества довольно сложно накопить в организме, лучше дополнительно защищаться специальными кремами.