Медики рассказали, какие продукты употребляются неправильно

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От способа употребления продуктов питания зависит то, получит ли организм содержащиеся в них витамины. Эксперты поделились, какие типичные ошибки совершают люди в своем рационе.В нашей стране неправильно едят помидоры – предпочитают, в основном резать их в салат. Но эти овощи лучше есть не в сыром, а в тушеном виде – при этом лучше всего усваивается содержащийся в томатах ликопин. Данное вещество эффективно снижает риск развития сердечнососудистых недугов.Также не совсем правильно употреблять в сыром виде морковь. Входящий в состав моркови каротин в 5 раз лучше усваивается, если она вареная, рассказали специалисты. Каротин укрепляет иммунитет, улучшает зрение, защищает от старения.Срезаете ли вы кожуру с тыквы? По словам специалистов, тыквенная кожура содержит цинк – один из суперкомпонентов для улучшения состояния иммунной системы. Тыкву можно и полезно есть с кожурой.Также нужно употреблять в пищу кожуру грейпфрутов, которая очень богата витамином С. Для удобства в употреблении кожуру стоит перемолоть и смешивать с орехами, медом, вареньем и т.д.Помимо этого, мало в какие блюда добавляется корица, считают эксперты. Эта пряность стимулирует работу мозга, улучшает кровообращение, регулирует уровень сахара в крови. Добавлять ее нужно практически в любые блюда, главное – не перебирать с количеством.