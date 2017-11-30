Здоровое ожирение и другие мифы, связанные с лишним весом

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Такого понятия, как здоровое ожирение, может и не существовать в реальности. Исследования показывают, что «метаболически здоровым» людям с ожирением всё равно грозит повышенный риск сердечнососудистых заболеваний, включая инсульты и сердечную недостаточность.Немецкие врачи решили опровергнуть несколько весьма распространенных мифов о весе и здоровье человека. Один из них касается словосочетания здоровое ожирение. Имеется мнение о том, что если метаболическое здоровье людей с ожирением находится в пределах нормы, то они не сталкиваются ни с какими дополнительными рисками. Однако это не так - многочисленные исследования показывают, что наличие больших объемов лишнего веса в любом случае увеличивает опасность сердечной недостаточности, инсультов, инфарктов, стенокардии и тому подобных болезней и осложнений. Если же человек с ожирением физически активнен, он потребляет здоровое питание, то нельзя исключить, что причиной появления больших объемов лишнего веса является какая-то болезнь, о которой он даже не знает.Существует миф о том, что пухлые дети со временем худеют, а поэтому им не требуется никакого специального режима. Это также не соответствует действительности, поскольку почти 50% детей с ожирением остаются таковыми и во взрослой жизни. Только правильно подобранная диета и активный образ жизни помогут детям вырасти и стать стройными взрослыми людьми. Увы, необходимо опровергнуть другой миф о том, что грудное молоко якобы защищает детей от ожирения. У грудного вскармливания очень много преимуществ для здоровья матери и ребенка, однако ожирение является результатом воздействия целого ряда факторов, и получение грудного молока никак на них не влияет.Один из самых распространённых мифов об ожирении связан с тем, что те люди, которые больше едят, набирают больше веса. В реальности, именно голодание может спровоцировать ожирение, поскольку переведет организм в тот режим, при котором он запасается каждой полученной калорией. Всё зависит не от того, сколько вы едите, а от того, насколько регулярным является прием пищи, какие именно продукты вы употребляете, и какова величина порций. Можно есть большое количество продуктов питания, которые вызывают процесс сжигания жиров в организме.Еще один миф говорит о том, что ожирение является наследственным явлением. Хотя генетика вносит свой фактор в процесс обретения лишнего веса, все-таки многое зависит от образа жизни. Вы страдаете от ожирения не потому, что его имели ваши родители, а потому, что не соблюдаете здоровый образ жизни.