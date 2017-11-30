Эти три простых продукта наверняка помогут похудеть зимой
Похудение зимой – сложное дело, потому что организм заставляет нас делать запасы, чтобы согреться. Однако хурма, цитрусовые и квашеная капуста – простые и вкусные продукты, которые помогут поддерживать форму.
Хурма
Сладкая и сочная хурма может быть отличной альтернативой вредным десертам, поскольку содержит всего 66 калорий на 100 г.
Цитрусовые
Без апельсинов, грейпфрутов, лимонов и мандаринов трудно себе представить зиму. Они обязательно должны быть в рационе, чтобы обеспечить организм витамином С. К тому же все цитрусовые малокалорийные – примерно 35 ккал на 100 г.
Квашеная капуста
Она является прекрасной закуской к картофелю и другим блюдам, так как очень полезна и улучшает пищеварение. К тому же, она является диетическим продуктом, потому что содержит только 20 ккал на 100 г.
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Добавил student в категорию Разное
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