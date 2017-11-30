Как избавиться от перхоти: лучшие рецепты, проверенные временем

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Эти рецепты помогут избавиться от перхоти без лекарств.Перхоть является одной из самых популярных проблем современного общества. Появление белых хлопьев на волосах выглядит не эстетично и доставляет человеку дискомфорт, потому как при ней обычно чешется голова.Когда разрекламированные средства против перхоти не помогают, а так происходит чаще всего, на помощь приходят народные рецепты, проверенные многими людьми:Эта маска готовится за две минуты - нужно раздавить несколько зубчиков чеснока, смешать их с двумя соловыми ложками репейного масла и нанести на корни волос, втирая в кожу. Обмотать волосяную часть головы полиэтиленовым пакетом, а сверху полотенцем и подождать 45 минут, после чего смыть маску с обычным шампунем и дать волосам высохнуть естественным путем.Воспользуйтесь пятью столовыми ложками яблочного уксуса вместо маски, но не после мытья волос, а перед этой процедурой. Хорошенько втирайте уксус в кожу головы и замотайте также, как в методе с чесноком и репейным маслом. Затем тщательно вымойте голову и волосы своим шампунем.Предварительно, нужно вымыть волосы с шампунем и дать им немного высохнуть, после чего залить столовую ложку сухой крапивы кипятком, дать остыть, а потом втереть в кожу голову и корни волос. Оставить на полчаса и потом смыть под теплой проточной водой.Готовится эта лечебная маска против перхоти так - смешать в одной емкости 4 столовые ложки масла и сок половины лимона, тщательно размешать и нанести на корни волос втирающими движениями по всей голове. Оставить на полчаса, обмотав голову пакетом и полотенцем. Смывать вместе с шампунем.При необходимости эти методы можно использовать несколько раз подряд, пока перхоть полностью не исчезнет.Если никакой из вышеперечисленных методов вам не поможет избавиться от перхоти, то не лишним будет обратиться к трихологу - эксперту, который знает толк в этом вопросе и после обследования определит, как помочь именно в вашей ситуации.