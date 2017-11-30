Мочекаменная болезнь: главные симптомы

Симптоматика заболеваний почек иногда отсутствует, а в некоторых случаях довольно размыта, поэтому установить точный диагноз поможет лишь специальное обследование. Опасность заболеваний почек заключается в том, что зачастую они быстро переходят в хроническую форму, которую лечить гораздо труднее, чем ранние формы и проявления.При мочекаменной болезни часто случается, что даже относительно большие камни долгое время никак себя не проявляют. Хотя, конечно же, есть целый ряд симптомов, которые очень характерны для этого заболевания:- сильные, приступообразные боли в поясничной области в виде почечной колики;- окрашивание мочи кровью (гематурия);- нарушения мочеиспускания;- помутнение мочи;- отхождение с мочой мелких камней или кристаллов солей.Возникновение болей в пояснице связано с тем, что камни раздражают нервные окончания, расположенные в стенке мочеточника, лоханки и чашечек. Это приводит к спастическим сокращениям гладкой мускулатуры мочевыводящих путей и к нарушению оттока мочи, в итоге наступает растяжение почечной капсулы и появляется сильнейшее болевое ощущение.Боли чаще ощущаются в пояснице слева или справа, нередко распространяются в низ живота, в пах, на внутренние поверхности бедер. Приступ может продолжаться от нескольких минут до суток и даже дольше. Следует учитывать, что боли в области поясницы могут возникать и при многих других заболеваниях (панкреатит, обострение гастрита и др.), но в любом случае нужно обращаться за медицинской помощью.Человек во время приступа пытается найти положение, при котором боль стала бы меньше, но чаще всего это не приносит облегчения.Могут присоединиться тошнота, рвота, отсутствие выделения мочи, отсутствие позывов к мочеиспусканию (анурия).Застой мочи над камнем нередко способствует присоединению инфекции, а это сопровождается дополнительными проявлениями (повышение температуры, ознобы).Если камень попадает в мочеиспускательный канал, происходит острая задержка мочи и больной ощущает сильнейшие распирающие боли внизу живота вместе с нестерпимыми позывами к мочеиспусканию.Общее состояние резко ухудшается, появляются сухость во рту, пульс учащается, возникают сердцебиение, одышка.В таких случаях нужно сразу же вызвать скорую помощь. Госпитализация при острых приступах болезни обязательна!При возникновении симптомов острой, невыносимой боли в пояснице сразу же вызывайте врача! Дело в том, что только он может решить, что понадобится больному для облегчения его состояния. В популярных книгах пишут, что лучший способ справиться с приступом мочекаменной болезни – это лечь в горячую ванну или поставить горячую грелку на поясницу. Совершенно верно, иногда такая процедура снимет спазмы и облегчит состояние. Но острая боль может быть вызвана вовсе не камнями, а приступом аппендицита! В таком случае любое тепло может оказаться действительно смертельно опасным. Кроме того, даже при мочекаменной болезни, если ее приступ произошел на фоне месячных у женщин, воздействие тепла может только усугубить ситуацию.