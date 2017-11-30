Названы продукты, теряющие витамины при готовке

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Термическая обработка «убивает» ценные питательные вещества в продуктах, которые многие из нас привыкли как раз варить, жарить или тушить. Специалисты рассказали, какие продукты могут терять полезные свойства, даже если их готовили с любовью.В частности, по словам экспертов, долгая варка заставляет свеклу, содержащую в себе важную для иммунитета фолиевую кислоту, терять до 30% этого вещества. Кроме того, приготовление делает менее полезными помидоры.Нередко помидоры как раз советуют тушить или варить, поскольку так лучше усваивается входящий в их состав антиоксидант ликопин. Тем не менее, специалисты отмечают: термическая обработка почти полностью нивелирует уровень содержащихся в сырых помидорах магния и цинка.Также не любит высоких температур болгарский перец - готовка в четыре раза уменьшает концентрацию его витамина С. Сырой чеснок, в котором также много витамина С, и, помимо него, витаминов PP и группы B, - тоже лишается больше части этих веществ, когда его варят или тушат.В этот же рейтинг вошли спаржа и брокколи. Употреблять их лучше если не в сыром, то в полусыром виде – иначе львиную дозу витаминов можно просто потерять.